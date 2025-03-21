Валюты / BFRI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BFRI: Biofrontera Inc
0.87 USD 0.03 (3.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BFRI за сегодня изменился на 3.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.82, а максимальная — 0.90.
Следите за динамикой Biofrontera Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BFRI
- Biofrontera Q2 Revenue Jumps 15%
- Earnings call transcript: Biofrontera Q2 2025 sees revenue growth, net loss
- Lineage Cell (LCTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Biofrontera appoints George Jones as chief commercial officer
- Pacific Biosciences of California (PACB) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Biofrontera stock rises after restructuring agreement with Biofrontera AG
- Biofrontera Inc. Announces Major Restructuring of Relationship With Biofrontera AG Backed By $11 Million Investment
- Biofrontera in talks with AG parent for possible merger or deal terms
- biofrontera inc. revises proxy statement disclosure
- Biofrontera secures patent for Ameluz formulation until 2043
- Biofrontera stock hits 52-week low at $0.58 amid market challenges
- Benchmark cuts Biofrontera stock target to $2.75, keeps Buy rating
- Earnings call transcript: Biofrontera Q1 2025 sees revenue rise, stock dips
- Biofrontera extends Ameluz patent to 2043 for acne treatment
- Biofrontera Inc. faces Nasdaq delisting over share price
- Biofrontera Inc. (BFRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.82 0.90
Годовой диапазон
0.54 2.21
- Предыдущее закрытие
- 0.84
- Open
- 0.86
- Bid
- 0.87
- Ask
- 1.17
- Low
- 0.82
- High
- 0.90
- Объем
- 204
- Дневное изменение
- 3.57%
- Месячное изменение
- 1.16%
- 6-месячное изменение
- 7.41%
- Годовое изменение
- -34.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.