Valute / BFRI
BFRI: Biofrontera Inc
0.90 USD 0.04 (4.65%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BFRI ha avuto una variazione del 4.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.85 e ad un massimo di 0.90.
Segui le dinamiche di Biofrontera Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BFRI News
Intervallo Giornaliero
0.85 0.90
Intervallo Annuale
0.54 2.21
- Chiusura Precedente
- 0.86
- Apertura
- 0.89
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Minimo
- 0.85
- Massimo
- 0.90
- Volume
- 130
- Variazione giornaliera
- 4.65%
- Variazione Mensile
- 4.65%
- Variazione Semestrale
- 11.11%
- Variazione Annuale
- -32.33%
21 settembre, domenica