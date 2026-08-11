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BFOC: First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October

16.97 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BFOC за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.97, а максимальная — 16.97.

Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BFOC сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) сегодня оценивается на уровне 16.97. Инструмент торгуется в пределах 16.97 - 16.97, вчерашнее закрытие составило 16.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October?

First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October в настоящее время оценивается в 16.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.94% и USD. Отслеживайте движения BFOC на графике в реальном времени.

Как купить акции BFOC?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) по текущей цене 16.97. Ордера обычно размещаются около 16.97 или 17.27, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BFOC?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October предполагает учет годового диапазона 16.78 - 20.70 и текущей цены 16.97. Многие сравнивают -0.06% и -1.28% перед размещением ордеров на 16.97 или 17.27. Изучайте ежедневные изменения цены BFOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) за последний год составила 20.70. Акции заметно колебались в пределах 16.78 - 20.70, сравнение с 16.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) за год составила 16.78. Сравнение с текущими 16.97 и 16.78 - 20.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BFOC?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.96 и -16.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.97 16.97
Годовой диапазон
16.78 20.70
Предыдущее закрытие
16.96
Open
16.97
Bid
16.97
Ask
17.27
Low
16.97
High
16.97
Объем
1
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
-1.28%
Годовое изменение
-16.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%