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BFOC: First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October
Курс BFOC за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.97, а максимальная — 16.97.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BFOC сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) сегодня оценивается на уровне 16.97. Инструмент торгуется в пределах 16.97 - 16.97, вчерашнее закрытие составило 16.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFOC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October?
First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October в настоящее время оценивается в 16.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.94% и USD. Отслеживайте движения BFOC на графике в реальном времени.
Как купить акции BFOC?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) по текущей цене 16.97. Ордера обычно размещаются около 16.97 или 17.27, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFOC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BFOC?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October предполагает учет годового диапазона 16.78 - 20.70 и текущей цены 16.97. Многие сравнивают -0.06% и -1.28% перед размещением ордеров на 16.97 или 17.27. Изучайте ежедневные изменения цены BFOC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) за последний год составила 20.70. Акции заметно колебались в пределах 16.78 - 20.70, сравнение с 16.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) за год составила 16.78. Сравнение с текущими 16.97 и 16.78 - 20.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFOC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BFOC?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.96 и -16.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.96
- Open
- 16.97
- Bid
- 16.97
- Ask
- 17.27
- Low
- 16.97
- High
- 16.97
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- -1.28%
- Годовое изменение
- -16.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%