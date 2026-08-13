报价部分
货币 / BFOC
回到股票

BFOC: First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October

16.97 USD 0.01 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BFOC汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点16.97和高点16.97进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BFOC股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October股票今天的定价为16.97。它在16.97 - 16.97范围内交易，昨天的收盘价为16.96，交易量达到1。BFOC的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October目前的价值为16.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.94%和USD。实时查看图表以跟踪BFOC走势。

如何购买BFOC股票？

您可以以16.97的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October股票。订单通常设置在16.97或17.27附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BFOC的实时图表更新。

如何投资BFOC股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October需要考虑年度范围16.78 - 20.70和当前价格16.97。许多人在以16.97或17.27下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看BFOC价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October的最高价格是20.70。在16.78 - 20.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October（BFOC）的最低价格为16.78。将其与当前的16.97和16.78 - 20.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BFOC股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.96和-16.94%中可见。

日范围
16.97 16.97
年范围
16.78 20.70
前一天收盘价
16.96
开盘价
16.97
卖价
16.97
买价
17.27
最低价
16.97
最高价
16.97
交易量
1
日变化
0.06%
月变化
-0.06%
6个月变化
-1.28%
年变化
-16.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%