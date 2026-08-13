BFOC: First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October
今日BFOC汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点16.97和高点16.97进行交易。
关注First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BFOC股票今天的价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October股票今天的定价为16.97。它在16.97 - 16.97范围内交易，昨天的收盘价为16.96，交易量达到1。BFOC的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October股票是否支付股息？
First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October目前的价值为16.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.94%和USD。实时查看图表以跟踪BFOC走势。
如何购买BFOC股票？
您可以以16.97的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October股票。订单通常设置在16.97或17.27附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BFOC的实时图表更新。
如何投资BFOC股票？
投资First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October需要考虑年度范围16.78 - 20.70和当前价格16.97。许多人在以16.97或17.27下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看BFOC价格图表，了解每日变化。
First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October的最高价格是20.70。在16.78 - 20.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October的绩效。
First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October股票的最低价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October（BFOC）的最低价格为16.78。将其与当前的16.97和16.78 - 20.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BFOC股票是什么时候拆分的？
First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.96和-16.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.96
- 开盘价
- 16.97
- 卖价
- 16.97
- 买价
- 17.27
- 最低价
- 16.97
- 最高价
- 16.97
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- -0.06%
- 6个月变化
- -1.28%
- 年变化
- -16.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%