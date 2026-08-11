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BFJA: FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January

18.3200 USD 0.0390 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BFJA за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.3200, а максимальная — 18.3200.

Следите за динамикой FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BFJA сегодня?

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) сегодня оценивается на уровне 18.3200. Инструмент торгуется в пределах 18.3200 - 18.3200, вчерашнее закрытие составило 18.3590, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFJA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January?

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January в настоящее время оценивается в 18.3200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.24% и USD. Отслеживайте движения BFJA на графике в реальном времени.

Как купить акции BFJA?

Вы можете купить акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) по текущей цене 18.3200. Ордера обычно размещаются около 18.3200 или 18.3230, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFJA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BFJA?

Инвестирование в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January предполагает учет годового диапазона 17.3700 - 18.7390 и текущей цены 18.3200. Многие сравнивают 5.29% и -2.24% перед размещением ордеров на 18.3200 или 18.3230. Изучайте ежедневные изменения цены BFJA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January?

Самая высокая цена FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) за последний год составила 18.7390. Акции заметно колебались в пределах 17.3700 - 18.7390, сравнение с 18.3590 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January?

Самая низкая цена FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) за год составила 17.3700. Сравнение с текущими 18.3200 и 17.3700 - 18.7390 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFJA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BFJA?

В прошлом FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.3590 и -2.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.3200 18.3200
Годовой диапазон
17.3700 18.7390
Предыдущее закрытие
18.3590
Open
18.3200
Bid
18.3200
Ask
18.3230
Low
18.3200
High
18.3200
Объем
1
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
5.29%
6-месячное изменение
-2.24%
Годовое изменение
-2.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%