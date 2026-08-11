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BFJA: FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January
Курс BFJA за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.3200, а максимальная — 18.3200.
Следите за динамикой FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BFJA сегодня?
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) сегодня оценивается на уровне 18.3200. Инструмент торгуется в пределах 18.3200 - 18.3200, вчерашнее закрытие составило 18.3590, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFJA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January?
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January в настоящее время оценивается в 18.3200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.24% и USD. Отслеживайте движения BFJA на графике в реальном времени.
Как купить акции BFJA?
Вы можете купить акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) по текущей цене 18.3200. Ордера обычно размещаются около 18.3200 или 18.3230, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFJA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BFJA?
Инвестирование в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January предполагает учет годового диапазона 17.3700 - 18.7390 и текущей цены 18.3200. Многие сравнивают 5.29% и -2.24% перед размещением ордеров на 18.3200 или 18.3230. Изучайте ежедневные изменения цены BFJA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January?
Самая высокая цена FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) за последний год составила 18.7390. Акции заметно колебались в пределах 17.3700 - 18.7390, сравнение с 18.3590 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January?
Самая низкая цена FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) за год составила 17.3700. Сравнение с текущими 18.3200 и 17.3700 - 18.7390 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFJA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BFJA?
В прошлом FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.3590 и -2.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.3590
- Open
- 18.3200
- Bid
- 18.3200
- Ask
- 18.3230
- Low
- 18.3200
- High
- 18.3200
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 5.29%
- 6-месячное изменение
- -2.24%
- Годовое изменение
- -2.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%