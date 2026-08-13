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BFJA: FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January

18.3200 USD 0.0390 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BFJA汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点18.3200和高点18.3200进行交易。

关注FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BFJA股票今天的价格是多少？

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January股票今天的定价为18.3200。它在18.3200 - 18.3200范围内交易，昨天的收盘价为18.3590，交易量达到1。BFJA的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January股票是否支付股息？

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January目前的价值为18.3200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.24%和USD。实时查看图表以跟踪BFJA走势。

如何购买BFJA股票？

您可以以18.3200的当前价格购买FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January股票。订单通常设置在18.3200或18.3230附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BFJA的实时图表更新。

如何投资BFJA股票？

投资FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January需要考虑年度范围17.3700 - 18.7390和当前价格18.3200。许多人在以18.3200或18.3230下订单之前，会比较5.29%和。实时查看BFJA价格图表，了解每日变化。

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January的最高价格是18.7390。在17.3700 - 18.7390内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January的绩效。

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January股票的最低价格是多少？

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January（BFJA）的最低价格为17.3700。将其与当前的18.3200和17.3700 - 18.7390进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFJA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BFJA股票是什么时候拆分的？

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.3590和-2.24%中可见。

日范围
18.3200 18.3200
年范围
17.3700 18.7390
前一天收盘价
18.3590
开盘价
18.3200
卖价
18.3200
买价
18.3230
最低价
18.3200
最高价
18.3200
交易量
1
日变化
-0.21%
月变化
5.29%
6个月变化
-2.24%
年变化
-2.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%