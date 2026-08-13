BFJA: FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January
今日BFJA汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点18.3200和高点18.3200进行交易。
关注FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BFJA股票今天的价格是多少？
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January股票今天的定价为18.3200。它在18.3200 - 18.3200范围内交易，昨天的收盘价为18.3590，交易量达到1。BFJA的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January股票是否支付股息？
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January目前的价值为18.3200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.24%和USD。实时查看图表以跟踪BFJA走势。
如何购买BFJA股票？
您可以以18.3200的当前价格购买FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January股票。订单通常设置在18.3200或18.3230附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BFJA的实时图表更新。
如何投资BFJA股票？
投资FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January需要考虑年度范围17.3700 - 18.7390和当前价格18.3200。许多人在以18.3200或18.3230下订单之前，会比较5.29%和。实时查看BFJA价格图表，了解每日变化。
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January的最高价格是18.7390。在17.3700 - 18.7390内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January的绩效。
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January股票的最低价格是多少？
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January（BFJA）的最低价格为17.3700。将其与当前的18.3200和17.3700 - 18.7390进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFJA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BFJA股票是什么时候拆分的？
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.3590和-2.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.3590
- 开盘价
- 18.3200
- 卖价
- 18.3200
- 买价
- 18.3230
- 最低价
- 18.3200
- 最高价
- 18.3200
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 5.29%
- 6个月变化
- -2.24%
- 年变化
- -2.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%