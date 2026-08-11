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BFAP: FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April
Курс BFAP за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.20, а максимальная — 14.29.
Следите за динамикой FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BFAP сегодня?
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) сегодня оценивается на уровне 14.20. Инструмент торгуется в пределах 14.20 - 14.29, вчерашнее закрытие составило 14.38, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFAP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April?
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April в настоящее время оценивается в 14.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.81% и USD. Отслеживайте движения BFAP на графике в реальном времени.
Как купить акции BFAP?
Вы можете купить акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) по текущей цене 14.20. Ордера обычно размещаются около 14.20 или 14.50, тогда как 2 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFAP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BFAP?
Инвестирование в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April предполагает учет годового диапазона 13.69 - 24.62 и текущей цены 14.20. Многие сравнивают -0.63% и -6.15% перед размещением ордеров на 14.20 или 14.50. Изучайте ежедневные изменения цены BFAP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April?
Самая высокая цена FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) за последний год составила 24.62. Акции заметно колебались в пределах 13.69 - 24.62, сравнение с 14.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April?
Самая низкая цена FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) за год составила 13.69. Сравнение с текущими 14.20 и 13.69 - 24.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFAP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BFAP?
В прошлом FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.38 и -40.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.38
- Open
- 14.29
- Bid
- 14.20
- Ask
- 14.50
- Low
- 14.20
- High
- 14.29
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -1.25%
- Месячное изменение
- -0.63%
- 6-месячное изменение
- -6.15%
- Годовое изменение
- -40.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%