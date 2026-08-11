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BFAP: FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

14.20 USD 0.18 (1.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BFAP за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.20, а максимальная — 14.29.

Следите за динамикой FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BFAP сегодня?

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) сегодня оценивается на уровне 14.20. Инструмент торгуется в пределах 14.20 - 14.29, вчерашнее закрытие составило 14.38, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFAP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April?

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April в настоящее время оценивается в 14.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.81% и USD. Отслеживайте движения BFAP на графике в реальном времени.

Как купить акции BFAP?

Вы можете купить акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) по текущей цене 14.20. Ордера обычно размещаются около 14.20 или 14.50, тогда как 2 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFAP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BFAP?

Инвестирование в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April предполагает учет годового диапазона 13.69 - 24.62 и текущей цены 14.20. Многие сравнивают -0.63% и -6.15% перед размещением ордеров на 14.20 или 14.50. Изучайте ежедневные изменения цены BFAP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April?

Самая высокая цена FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) за последний год составила 24.62. Акции заметно колебались в пределах 13.69 - 24.62, сравнение с 14.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April?

Самая низкая цена FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) за год составила 13.69. Сравнение с текущими 14.20 и 13.69 - 24.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFAP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BFAP?

В прошлом FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.38 и -40.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.20 14.29
Годовой диапазон
13.69 24.62
Предыдущее закрытие
14.38
Open
14.29
Bid
14.20
Ask
14.50
Low
14.20
High
14.29
Объем
2
Дневное изменение
-1.25%
Месячное изменение
-0.63%
6-месячное изменение
-6.15%
Годовое изменение
-40.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%