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BFAP: FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

14.23 USD 0.03 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BFAP汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点14.23和高点14.23进行交易。

关注FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • MN

常见问题解答

BFAP股票今天的价格是多少？

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April股票今天的定价为14.23。它在14.23 - 14.23范围内交易，昨天的收盘价为14.20，交易量达到1。BFAP的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April股票是否支付股息？

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April目前的价值为14.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.68%和USD。实时查看图表以跟踪BFAP走势。

如何购买BFAP股票？

您可以以14.23的当前价格购买FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April股票。订单通常设置在14.23或14.53附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BFAP的实时图表更新。

如何投资BFAP股票？

投资FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April需要考虑年度范围13.69 - 24.62和当前价格14.23。许多人在以14.23或14.53下订单之前，会比较-0.42%和。实时查看BFAP价格图表，了解每日变化。

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April的最高价格是24.62。在13.69 - 24.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April的绩效。

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April股票的最低价格是多少？

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April（BFAP）的最低价格为13.69。将其与当前的14.23和13.69 - 24.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BFAP股票是什么时候拆分的？

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.20和-40.68%中可见。

日范围
14.23 14.23
年范围
13.69 24.62
前一天收盘价
14.20
开盘价
14.23
卖价
14.23
买价
14.53
最低价
14.23
最高价
14.23
交易量
1
日变化
0.21%
月变化
-0.42%
6个月变化
-5.95%
年变化
-40.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%