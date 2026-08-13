BFAP: FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April
今日BFAP汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点14.23和高点14.23进行交易。
关注FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BFAP股票今天的价格是多少？
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April股票今天的定价为14.23。它在14.23 - 14.23范围内交易，昨天的收盘价为14.20，交易量达到1。BFAP的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April股票是否支付股息？
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April目前的价值为14.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.68%和USD。实时查看图表以跟踪BFAP走势。
如何购买BFAP股票？
您可以以14.23的当前价格购买FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April股票。订单通常设置在14.23或14.53附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BFAP的实时图表更新。
如何投资BFAP股票？
投资FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April需要考虑年度范围13.69 - 24.62和当前价格14.23。许多人在以14.23或14.53下订单之前，会比较-0.42%和。实时查看BFAP价格图表，了解每日变化。
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April的最高价格是24.62。在13.69 - 24.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April的绩效。
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April股票的最低价格是多少？
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April（BFAP）的最低价格为13.69。将其与当前的14.23和13.69 - 24.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BFAP股票是什么时候拆分的？
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.20和-40.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.20
- 开盘价
- 14.23
- 卖价
- 14.23
- 买价
- 14.53
- 最低价
- 14.23
- 最高价
- 14.23
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- -0.42%
- 6个月变化
- -5.95%
- 年变化
- -40.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%