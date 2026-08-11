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BEZ
Курс BEZ за сегодня изменился на 8.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.74, а максимальная — 11.89.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BEZ сегодня?
(BEZ) сегодня оценивается на уровне 11.86. Инструмент торгуется в пределах 10.74 - 11.89, вчерашнее закрытие составило 10.91, а торговый объем достиг 1021. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 11.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -54.33% и USD. Отслеживайте движения BEZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BEZ?
Вы можете купить акции (BEZ) по текущей цене 11.86. Ордера обычно размещаются около 11.86 или 12.16, тогда как 1021 и 10.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BEZ?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 1.47 - 30.66 и текущей цены 11.86. Многие сравнивают -14.80% и -40.16% перед размещением ордеров на 11.86 или 12.16. Изучайте ежедневные изменения цены BEZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (BEZ) за последний год составила 30.66. Акции заметно колебались в пределах 1.47 - 30.66, сравнение с 10.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (BEZ) за год составила 1.47. Сравнение с текущими 11.86 и 1.47 - 30.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BEZ?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.91 и -54.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.91
- Open
- 10.74
- Bid
- 11.86
- Ask
- 12.16
- Low
- 10.74
- High
- 11.89
- Объем
- 1.021 K
- Дневное изменение
- 8.71%
- Месячное изменение
- -14.80%
- 6-месячное изменение
- -40.16%
- Годовое изменение
- -54.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%