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BEZ

11.86 USD 0.95 (8.71%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BEZ за сегодня изменился на 8.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.74, а максимальная — 11.89.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BEZ сегодня?

(BEZ) сегодня оценивается на уровне 11.86. Инструмент торгуется в пределах 10.74 - 11.89, вчерашнее закрытие составило 10.91, а торговый объем достиг 1021. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 11.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -54.33% и USD. Отслеживайте движения BEZ на графике в реальном времени.

Как купить акции BEZ?

Вы можете купить акции (BEZ) по текущей цене 11.86. Ордера обычно размещаются около 11.86 или 12.16, тогда как 1021 и 10.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BEZ?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 1.47 - 30.66 и текущей цены 11.86. Многие сравнивают -14.80% и -40.16% перед размещением ордеров на 11.86 или 12.16. Изучайте ежедневные изменения цены BEZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (BEZ) за последний год составила 30.66. Акции заметно колебались в пределах 1.47 - 30.66, сравнение с 10.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (BEZ) за год составила 1.47. Сравнение с текущими 11.86 и 1.47 - 30.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BEZ?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.91 и -54.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.74 11.89
Годовой диапазон
1.47 30.66
Предыдущее закрытие
10.91
Open
10.74
Bid
11.86
Ask
12.16
Low
10.74
High
11.89
Объем
1.021 K
Дневное изменение
8.71%
Месячное изменение
-14.80%
6-месячное изменение
-40.16%
Годовое изменение
-54.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%