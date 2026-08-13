BEZ
今日BEZ汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点10.87和高点11.91进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BEZ股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为11.79。它在10.87 - 11.91范围内交易，昨天的收盘价为11.86，交易量达到860。BEZ的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为11.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-54.60%和USD。实时查看图表以跟踪BEZ走势。
如何购买BEZ股票？
您可以以11.79的当前价格购买股票。订单通常设置在11.79或12.09附近，而860和1.64%显示市场活动。立即关注BEZ的实时图表更新。
如何投资BEZ股票？
投资需要考虑年度范围1.47 - 30.66和当前价格11.79。许多人在以11.79或12.09下订单之前，会比较-15.30%和。实时查看BEZ价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是30.66。在1.47 - 30.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（BEZ）的最低价格为1.47。将其与当前的11.79和1.47 - 30.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BEZ股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.86和-54.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.86
- 开盘价
- 11.60
- 卖价
- 11.79
- 买价
- 12.09
- 最低价
- 10.87
- 最高价
- 11.91
- 交易量
- 860
- 日变化
- -0.59%
- 月变化
- -15.30%
- 6个月变化
- -40.51%
- 年变化
- -54.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%