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BEZ

11.79 USD 0.07 (0.59%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BEZ汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点10.87和高点11.91进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BEZ股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为11.79。它在10.87 - 11.91范围内交易，昨天的收盘价为11.86，交易量达到860。BEZ的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为11.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-54.60%和USD。实时查看图表以跟踪BEZ走势。

如何购买BEZ股票？

您可以以11.79的当前价格购买股票。订单通常设置在11.79或12.09附近，而860和1.64%显示市场活动。立即关注BEZ的实时图表更新。

如何投资BEZ股票？

投资需要考虑年度范围1.47 - 30.66和当前价格11.79。许多人在以11.79或12.09下订单之前，会比较-15.30%和。实时查看BEZ价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是30.66。在1.47 - 30.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（BEZ）的最低价格为1.47。将其与当前的11.79和1.47 - 30.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BEZ股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.86和-54.60%中可见。

日范围
10.87 11.91
年范围
1.47 30.66
前一天收盘价
11.86
开盘价
11.60
卖价
11.79
买价
12.09
最低价
10.87
最高价
11.91
交易量
860
日变化
-0.59%
月变化
-15.30%
6个月变化
-40.51%
年变化
-54.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%