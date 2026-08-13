BEZ股票今天的价格是多少？ 股票今天的定价为11.79。它在10.87 - 11.91范围内交易，昨天的收盘价为11.86，交易量达到860。BEZ的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？ 目前的价值为11.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-54.60%和USD。实时查看图表以跟踪BEZ走势。

如何购买BEZ股票？ 您可以以11.79的当前价格购买股票。订单通常设置在11.79或12.09附近，而860和1.64%显示市场活动。立即关注BEZ的实时图表更新。

如何投资BEZ股票？ 投资需要考虑年度范围1.47 - 30.66和当前价格11.79。许多人在以11.79或12.09下订单之前，会比较-15.30%和。实时查看BEZ价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，的最高价格是30.66。在1.47 - 30.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？ （BEZ）的最低价格为1.47。将其与当前的11.79和1.47 - 30.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。