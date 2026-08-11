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BEX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF
Курс BEX за сегодня изменился на -8.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.40, а максимальная — 25.58.
Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BEX сегодня?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF (BEX) сегодня оценивается на уровне 23.50. Инструмент торгуется в пределах 23.40 - 25.58, вчерашнее закрытие составило 25.59, а торговый объем достиг 1225. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF в настоящее время оценивается в 23.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.77% и USD. Отслеживайте движения BEX на графике в реальном времени.
Как купить акции BEX?
Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF (BEX) по текущей цене 23.50. Ордера обычно размещаются около 23.50 или 23.80, тогда как 1225 и -6.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BEX?
Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF предполагает учет годового диапазона 7.20 - 86.12 и текущей цены 23.50. Многие сравнивают 12.55% и -2.81% перед размещением ордеров на 23.50 или 23.80. Изучайте ежедневные изменения цены BEX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF?
Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF (BEX) за последний год составила 86.12. Акции заметно колебались в пределах 7.20 - 86.12, сравнение с 25.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF?
Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF (BEX) за год составила 7.20. Сравнение с текущими 23.50 и 7.20 - 86.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BEX?
В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.59 и 6.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.59
- Open
- 25.12
- Bid
- 23.50
- Ask
- 23.80
- Low
- 23.40
- High
- 25.58
- Объем
- 1.225 K
- Дневное изменение
- -8.17%
- Месячное изменение
- 12.55%
- 6-месячное изменение
- -2.81%
- Годовое изменение
- 6.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%