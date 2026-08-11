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BEX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF

23.50 USD 2.09 (8.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BEX за сегодня изменился на -8.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.40, а максимальная — 25.58.

Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BEX сегодня?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF (BEX) сегодня оценивается на уровне 23.50. Инструмент торгуется в пределах 23.40 - 25.58, вчерашнее закрытие составило 25.59, а торговый объем достиг 1225. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF в настоящее время оценивается в 23.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.77% и USD. Отслеживайте движения BEX на графике в реальном времени.

Как купить акции BEX?

Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF (BEX) по текущей цене 23.50. Ордера обычно размещаются около 23.50 или 23.80, тогда как 1225 и -6.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BEX?

Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF предполагает учет годового диапазона 7.20 - 86.12 и текущей цены 23.50. Многие сравнивают 12.55% и -2.81% перед размещением ордеров на 23.50 или 23.80. Изучайте ежедневные изменения цены BEX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF?

Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF (BEX) за последний год составила 86.12. Акции заметно колебались в пределах 7.20 - 86.12, сравнение с 25.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF?

Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF (BEX) за год составила 7.20. Сравнение с текущими 23.50 и 7.20 - 86.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BEX?

В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.59 и 6.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.40 25.58
Годовой диапазон
7.20 86.12
Предыдущее закрытие
25.59
Open
25.12
Bid
23.50
Ask
23.80
Low
23.40
High
25.58
Объем
1.225 K
Дневное изменение
-8.17%
Месячное изменение
12.55%
6-месячное изменение
-2.81%
Годовое изменение
6.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%