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BEX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF

23.69 USD 0.19 (0.81%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BEX汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点23.50和高点25.48进行交易。

关注Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BEX股票今天的价格是多少？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF股票今天的定价为23.69。它在23.50 - 25.48范围内交易，昨天的收盘价为23.50，交易量达到881。BEX的实时价格图表显示了这些更新。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF股票是否支付股息？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF目前的价值为23.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.63%和USD。实时查看图表以跟踪BEX走势。

如何购买BEX股票？

您可以以23.69的当前价格购买Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF股票。订单通常设置在23.69或23.99附近，而881和-2.31%显示市场活动。立即关注BEX的实时图表更新。

如何投资BEX股票？

投资Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF需要考虑年度范围7.20 - 86.12和当前价格23.69。许多人在以23.69或23.99下订单之前，会比较13.46%和。实时查看BEX价格图表，了解每日变化。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF的最高价格是86.12。在7.20 - 86.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF的绩效。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF股票的最低价格是多少？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF（BEX）的最低价格为7.20。将其与当前的23.69和7.20 - 86.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BEX股票是什么时候拆分的？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.50和7.63%中可见。

日范围
23.50 25.48
年范围
7.20 86.12
前一天收盘价
23.50
开盘价
24.25
卖价
23.69
买价
23.99
最低价
23.50
最高价
25.48
交易量
881
日变化
0.81%
月变化
13.46%
6个月变化
-2.03%
年变化
7.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%