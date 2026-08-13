BEX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF
今日BEX汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点23.50和高点25.48进行交易。
关注Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
BEX股票今天的价格是多少？
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF股票今天的定价为23.69。它在23.50 - 25.48范围内交易，昨天的收盘价为23.50，交易量达到881。BEX的实时价格图表显示了这些更新。
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF股票是否支付股息？
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF目前的价值为23.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.63%和USD。实时查看图表以跟踪BEX走势。
如何购买BEX股票？
您可以以23.69的当前价格购买Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF股票。订单通常设置在23.69或23.99附近，而881和-2.31%显示市场活动。立即关注BEX的实时图表更新。
如何投资BEX股票？
投资Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF需要考虑年度范围7.20 - 86.12和当前价格23.69。许多人在以23.69或23.99下订单之前，会比较13.46%和。实时查看BEX价格图表，了解每日变化。
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF的最高价格是86.12。在7.20 - 86.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF的绩效。
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF股票的最低价格是多少？
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF（BEX）的最低价格为7.20。将其与当前的23.69和7.20 - 86.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BEX股票是什么时候拆分的？
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long BE Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.50和7.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.50
- 开盘价
- 24.25
- 卖价
- 23.69
- 买价
- 23.99
- 最低价
- 23.50
- 最高价
- 25.48
- 交易量
- 881
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- 13.46%
- 6个月变化
- -2.03%
- 年变化
- 7.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%