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BESF: Bastion Energy ETF

39.62 USD 1.03 (2.67%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BESF за сегодня изменился на 2.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.62, а максимальная — 39.62.

Следите за динамикой Bastion Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BESF сегодня?

Bastion Energy ETF (BESF) сегодня оценивается на уровне 39.62. Инструмент торгуется в пределах 39.62 - 39.62, вчерашнее закрытие составило 38.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BESF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bastion Energy ETF?

Bastion Energy ETF в настоящее время оценивается в 39.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 42.01% и USD. Отслеживайте движения BESF на графике в реальном времени.

Как купить акции BESF?

Вы можете купить акции Bastion Energy ETF (BESF) по текущей цене 39.62. Ордера обычно размещаются около 39.62 или 39.92, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BESF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BESF?

Инвестирование в Bastion Energy ETF предполагает учет годового диапазона 26.64 - 43.41 и текущей цены 39.62. Многие сравнивают 1.43% и 1.98% перед размещением ордеров на 39.62 или 39.92. Изучайте ежедневные изменения цены BESF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bastion Energy ETF?

Самая высокая цена Bastion Energy ETF (BESF) за последний год составила 43.41. Акции заметно колебались в пределах 26.64 - 43.41, сравнение с 38.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bastion Energy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bastion Energy ETF?

Самая низкая цена Bastion Energy ETF (BESF) за год составила 26.64. Сравнение с текущими 39.62 и 26.64 - 43.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BESF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BESF?

В прошлом Bastion Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.59 и 42.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.62 39.62
Годовой диапазон
26.64 43.41
Предыдущее закрытие
38.59
Open
39.62
Bid
39.62
Ask
39.92
Low
39.62
High
39.62
Объем
1
Дневное изменение
2.67%
Месячное изменение
1.43%
6-месячное изменение
1.98%
Годовое изменение
42.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%