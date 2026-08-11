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BESF: Bastion Energy ETF
Курс BESF за сегодня изменился на 2.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.62, а максимальная — 39.62.
Следите за динамикой Bastion Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BESF сегодня?
Bastion Energy ETF (BESF) сегодня оценивается на уровне 39.62. Инструмент торгуется в пределах 39.62 - 39.62, вчерашнее закрытие составило 38.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BESF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bastion Energy ETF?
Bastion Energy ETF в настоящее время оценивается в 39.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 42.01% и USD. Отслеживайте движения BESF на графике в реальном времени.
Как купить акции BESF?
Вы можете купить акции Bastion Energy ETF (BESF) по текущей цене 39.62. Ордера обычно размещаются около 39.62 или 39.92, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BESF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BESF?
Инвестирование в Bastion Energy ETF предполагает учет годового диапазона 26.64 - 43.41 и текущей цены 39.62. Многие сравнивают 1.43% и 1.98% перед размещением ордеров на 39.62 или 39.92. Изучайте ежедневные изменения цены BESF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bastion Energy ETF?
Самая высокая цена Bastion Energy ETF (BESF) за последний год составила 43.41. Акции заметно колебались в пределах 26.64 - 43.41, сравнение с 38.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bastion Energy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bastion Energy ETF?
Самая низкая цена Bastion Energy ETF (BESF) за год составила 26.64. Сравнение с текущими 39.62 и 26.64 - 43.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BESF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BESF?
В прошлом Bastion Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.59 и 42.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.59
- Open
- 39.62
- Bid
- 39.62
- Ask
- 39.92
- Low
- 39.62
- High
- 39.62
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.67%
- Месячное изменение
- 1.43%
- 6-месячное изменение
- 1.98%
- Годовое изменение
- 42.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%