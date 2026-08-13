BESF: Bastion Energy ETF
今日BESF汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点39.78和高点39.84进行交易。
关注Bastion Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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常见问题解答
BESF股票今天的价格是多少？
Bastion Energy ETF股票今天的定价为39.84。它在39.78 - 39.84范围内交易，昨天的收盘价为39.62，交易量达到4。BESF的实时价格图表显示了这些更新。
Bastion Energy ETF股票是否支付股息？
Bastion Energy ETF目前的价值为39.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.80%和USD。实时查看图表以跟踪BESF走势。
如何购买BESF股票？
您可以以39.84的当前价格购买Bastion Energy ETF股票。订单通常设置在39.84或40.14附近，而4和0.15%显示市场活动。立即关注BESF的实时图表更新。
如何投资BESF股票？
投资Bastion Energy ETF需要考虑年度范围26.64 - 43.41和当前价格39.84。许多人在以39.84或40.14下订单之前，会比较2.00%和。实时查看BESF价格图表，了解每日变化。
Bastion Energy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bastion Energy ETF的最高价格是43.41。在26.64 - 43.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bastion Energy ETF的绩效。
Bastion Energy ETF股票的最低价格是多少？
Bastion Energy ETF（BESF）的最低价格为26.64。将其与当前的39.84和26.64 - 43.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BESF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BESF股票是什么时候拆分的？
Bastion Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.62和42.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.62
- 开盘价
- 39.78
- 卖价
- 39.84
- 买价
- 40.14
- 最低价
- 39.78
- 最高价
- 39.84
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 2.00%
- 6个月变化
- 2.55%
- 年变化
- 42.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%