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BESF: Bastion Energy ETF

39.84 USD 0.22 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BESF汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点39.78和高点39.84进行交易。

关注Bastion Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

BESF股票今天的价格是多少？

Bastion Energy ETF股票今天的定价为39.84。它在39.78 - 39.84范围内交易，昨天的收盘价为39.62，交易量达到4。BESF的实时价格图表显示了这些更新。

Bastion Energy ETF股票是否支付股息？

Bastion Energy ETF目前的价值为39.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.80%和USD。实时查看图表以跟踪BESF走势。

如何购买BESF股票？

您可以以39.84的当前价格购买Bastion Energy ETF股票。订单通常设置在39.84或40.14附近，而4和0.15%显示市场活动。立即关注BESF的实时图表更新。

如何投资BESF股票？

投资Bastion Energy ETF需要考虑年度范围26.64 - 43.41和当前价格39.84。许多人在以39.84或40.14下订单之前，会比较2.00%和。实时查看BESF价格图表，了解每日变化。

Bastion Energy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bastion Energy ETF的最高价格是43.41。在26.64 - 43.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bastion Energy ETF的绩效。

Bastion Energy ETF股票的最低价格是多少？

Bastion Energy ETF（BESF）的最低价格为26.64。将其与当前的39.84和26.64 - 43.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BESF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BESF股票是什么时候拆分的？

Bastion Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.62和42.80%中可见。

日范围
39.78 39.84
年范围
26.64 43.41
前一天收盘价
39.62
开盘价
39.78
卖价
39.84
买价
40.14
最低价
39.78
最高价
39.84
交易量
4
日变化
0.56%
月变化
2.00%
6个月变化
2.55%
年变化
42.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%