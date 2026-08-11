КотировкиРазделы
Валюты / BENJ
Назад в Рынок акций США

BENJ: Horizon Landmark ETF

53.01 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BENJ за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.01, а максимальная — 53.02.

Следите за динамикой Horizon Landmark ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BENJ сегодня?

Horizon Landmark ETF (BENJ) сегодня оценивается на уровне 53.01. Инструмент торгуется в пределах 53.01 - 53.02, вчерашнее закрытие составило 53.02, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BENJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Landmark ETF?

Horizon Landmark ETF в настоящее время оценивается в 53.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.73% и USD. Отслеживайте движения BENJ на графике в реальном времени.

Как купить акции BENJ?

Вы можете купить акции Horizon Landmark ETF (BENJ) по текущей цене 53.01. Ордера обычно размещаются около 53.01 или 53.31, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BENJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BENJ?

Инвестирование в Horizon Landmark ETF предполагает учет годового диапазона 52.10 - 53.02 и текущей цены 53.01. Многие сравнивают 0.06% и 1.59% перед размещением ордеров на 53.01 или 53.31. Изучайте ежедневные изменения цены BENJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Landmark ETF?

Самая высокая цена Horizon Landmark ETF (BENJ) за последний год составила 53.02. Акции заметно колебались в пределах 52.10 - 53.02, сравнение с 53.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Landmark ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Landmark ETF?

Самая низкая цена Horizon Landmark ETF (BENJ) за год составила 52.10. Сравнение с текущими 53.01 и 52.10 - 53.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BENJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BENJ?

В прошлом Horizon Landmark ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.02 и 1.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
53.01 53.02
Годовой диапазон
52.10 53.02
Предыдущее закрытие
53.02
Open
53.01
Bid
53.01
Ask
53.31
Low
53.01
High
53.02
Объем
9
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.06%
6-месячное изменение
1.59%
Годовое изменение
1.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%