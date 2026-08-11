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BENJ: Horizon Landmark ETF
Курс BENJ за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.01, а максимальная — 53.02.
Следите за динамикой Horizon Landmark ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BENJ сегодня?
Horizon Landmark ETF (BENJ) сегодня оценивается на уровне 53.01. Инструмент торгуется в пределах 53.01 - 53.02, вчерашнее закрытие составило 53.02, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BENJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Landmark ETF?
Horizon Landmark ETF в настоящее время оценивается в 53.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.73% и USD. Отслеживайте движения BENJ на графике в реальном времени.
Как купить акции BENJ?
Вы можете купить акции Horizon Landmark ETF (BENJ) по текущей цене 53.01. Ордера обычно размещаются около 53.01 или 53.31, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BENJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BENJ?
Инвестирование в Horizon Landmark ETF предполагает учет годового диапазона 52.10 - 53.02 и текущей цены 53.01. Многие сравнивают 0.06% и 1.59% перед размещением ордеров на 53.01 или 53.31. Изучайте ежедневные изменения цены BENJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Landmark ETF?
Самая высокая цена Horizon Landmark ETF (BENJ) за последний год составила 53.02. Акции заметно колебались в пределах 52.10 - 53.02, сравнение с 53.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Landmark ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Landmark ETF?
Самая низкая цена Horizon Landmark ETF (BENJ) за год составила 52.10. Сравнение с текущими 53.01 и 52.10 - 53.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BENJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BENJ?
В прошлом Horizon Landmark ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.02 и 1.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.02
- Open
- 53.01
- Bid
- 53.01
- Ask
- 53.31
- Low
- 53.01
- High
- 53.02
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- 1.59%
- Годовое изменение
- 1.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%