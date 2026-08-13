BENJ股票今天的价格是多少？ Horizon Landmark ETF股票今天的定价为53.01。它在53.00 - 53.03范围内交易，昨天的收盘价为53.01，交易量达到26。BENJ的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Landmark ETF股票是否支付股息？ Horizon Landmark ETF目前的价值为53.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.73%和USD。实时查看图表以跟踪BENJ走势。

如何购买BENJ股票？ 您可以以53.01的当前价格购买Horizon Landmark ETF股票。订单通常设置在53.01或53.31附近，而26和0.00%显示市场活动。立即关注BENJ的实时图表更新。

如何投资BENJ股票？ 投资Horizon Landmark ETF需要考虑年度范围52.10 - 53.03和当前价格53.01。许多人在以53.01或53.31下订单之前，会比较0.06%和。实时查看BENJ价格图表，了解每日变化。

Horizon Landmark ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Horizon Landmark ETF的最高价格是53.03。在52.10 - 53.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Landmark ETF的绩效。

Horizon Landmark ETF股票的最低价格是多少？ Horizon Landmark ETF（BENJ）的最低价格为52.10。将其与当前的53.01和52.10 - 53.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BENJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。