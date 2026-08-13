报价部分
货币 / BENJ
回到股票

BENJ: Horizon Landmark ETF

53.01 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BENJ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点53.00和高点53.03进行交易。

关注Horizon Landmark ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BENJ股票今天的价格是多少？

Horizon Landmark ETF股票今天的定价为53.01。它在53.00 - 53.03范围内交易，昨天的收盘价为53.01，交易量达到26。BENJ的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Landmark ETF股票是否支付股息？

Horizon Landmark ETF目前的价值为53.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.73%和USD。实时查看图表以跟踪BENJ走势。

如何购买BENJ股票？

您可以以53.01的当前价格购买Horizon Landmark ETF股票。订单通常设置在53.01或53.31附近，而26和0.00%显示市场活动。立即关注BENJ的实时图表更新。

如何投资BENJ股票？

投资Horizon Landmark ETF需要考虑年度范围52.10 - 53.03和当前价格53.01。许多人在以53.01或53.31下订单之前，会比较0.06%和。实时查看BENJ价格图表，了解每日变化。

Horizon Landmark ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Landmark ETF的最高价格是53.03。在52.10 - 53.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Landmark ETF的绩效。

Horizon Landmark ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Landmark ETF（BENJ）的最低价格为52.10。将其与当前的53.01和52.10 - 53.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BENJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BENJ股票是什么时候拆分的？

Horizon Landmark ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.01和1.73%中可见。

日范围
53.00 53.03
年范围
52.10 53.03
前一天收盘价
53.01
开盘价
53.01
卖价
53.01
买价
53.31
最低价
53.00
最高价
53.03
交易量
26
日变化
0.00%
月变化
0.06%
6个月变化
1.59%
年变化
1.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%