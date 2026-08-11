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BEGS: Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
Курс BEGS за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.72, а максимальная — 14.82.
Следите за динамикой Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BEGS сегодня?
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) сегодня оценивается на уровне 14.82. Инструмент торгуется в пределах 14.72 - 14.82, вчерашнее закрытие составило 14.76, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEGS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF?
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF в настоящее время оценивается в 14.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -21.30% и USD. Отслеживайте движения BEGS на графике в реальном времени.
Как купить акции BEGS?
Вы можете купить акции Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) по текущей цене 14.82. Ордера обычно размещаются около 14.82 или 15.12, тогда как 7 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEGS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BEGS?
Инвестирование в Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF предполагает учет годового диапазона 12.06 - 22.01 и текущей цены 14.82. Многие сравнивают 10.43% и -28.72% перед размещением ордеров на 14.82 или 15.12. Изучайте ежедневные изменения цены BEGS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF?
Самая высокая цена Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) за последний год составила 22.01. Акции заметно колебались в пределах 12.06 - 22.01, сравнение с 14.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF?
Самая низкая цена Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) за год составила 12.06. Сравнение с текущими 14.82 и 12.06 - 22.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEGS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BEGS?
В прошлом Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.76 и -21.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.76
- Open
- 14.72
- Bid
- 14.82
- Ask
- 15.12
- Low
- 14.72
- High
- 14.82
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 10.43%
- 6-месячное изменение
- -28.72%
- Годовое изменение
- -21.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%