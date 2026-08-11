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BEGS: Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF

14.82 USD 0.06 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BEGS за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.72, а максимальная — 14.82.

Следите за динамикой Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BEGS сегодня?

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) сегодня оценивается на уровне 14.82. Инструмент торгуется в пределах 14.72 - 14.82, вчерашнее закрытие составило 14.76, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEGS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF?

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF в настоящее время оценивается в 14.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -21.30% и USD. Отслеживайте движения BEGS на графике в реальном времени.

Как купить акции BEGS?

Вы можете купить акции Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) по текущей цене 14.82. Ордера обычно размещаются около 14.82 или 15.12, тогда как 7 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEGS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BEGS?

Инвестирование в Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF предполагает учет годового диапазона 12.06 - 22.01 и текущей цены 14.82. Многие сравнивают 10.43% и -28.72% перед размещением ордеров на 14.82 или 15.12. Изучайте ежедневные изменения цены BEGS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF?

Самая высокая цена Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) за последний год составила 22.01. Акции заметно колебались в пределах 12.06 - 22.01, сравнение с 14.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF?

Самая низкая цена Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) за год составила 12.06. Сравнение с текущими 14.82 и 12.06 - 22.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEGS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BEGS?

В прошлом Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.76 и -21.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.72 14.82
Годовой диапазон
12.06 22.01
Предыдущее закрытие
14.76
Open
14.72
Bid
14.82
Ask
15.12
Low
14.72
High
14.82
Объем
7
Дневное изменение
0.41%
Месячное изменение
10.43%
6-месячное изменение
-28.72%
Годовое изменение
-21.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%