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BEGS: Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF

14.82 USD 0.06 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BEGS汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点14.72和高点14.82进行交易。

关注Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BEGS股票今天的价格是多少？

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF股票今天的定价为14.82。它在14.72 - 14.82范围内交易，昨天的收盘价为14.76，交易量达到7。BEGS的实时价格图表显示了这些更新。

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF股票是否支付股息？

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF目前的价值为14.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.30%和USD。实时查看图表以跟踪BEGS走势。

如何购买BEGS股票？

您可以以14.82的当前价格购买Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF股票。订单通常设置在14.82或15.12附近，而7和0.68%显示市场活动。立即关注BEGS的实时图表更新。

如何投资BEGS股票？

投资Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF需要考虑年度范围12.06 - 22.01和当前价格14.82。许多人在以14.82或15.12下订单之前，会比较10.43%和。实时查看BEGS价格图表，了解每日变化。

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF的最高价格是22.01。在12.06 - 22.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF的绩效。

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF股票的最低价格是多少？

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF（BEGS）的最低价格为12.06。将其与当前的14.82和12.06 - 22.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BEGS股票是什么时候拆分的？

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.76和-21.30%中可见。

日范围
14.72 14.82
年范围
12.06 22.01
前一天收盘价
14.76
开盘价
14.72
卖价
14.82
买价
15.12
最低价
14.72
最高价
14.82
交易量
7
日变化
0.41%
月变化
10.43%
6个月变化
-28.72%
年变化
-21.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%