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BDVL: iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
Курс BDVL за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.84, а максимальная — 26.91.
Следите за динамикой iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BDVL сегодня?
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) сегодня оценивается на уровне 26.86. Инструмент торгуется в пределах 26.84 - 26.91, вчерашнее закрытие составило 26.90, а торговый объем достиг 322. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDVL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF?
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF в настоящее время оценивается в 26.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.93% и USD. Отслеживайте движения BDVL на графике в реальном времени.
Как купить акции BDVL?
Вы можете купить акции iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) по текущей цене 26.86. Ордера обычно размещаются около 26.86 или 27.16, тогда как 322 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDVL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BDVL?
Инвестирование в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF предполагает учет годового диапазона 21.50 - 26.93 и текущей цены 26.86. Многие сравнивают 1.94% и 4.19% перед размещением ордеров на 26.86 или 27.16. Изучайте ежедневные изменения цены BDVL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF?
Самая высокая цена iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) за последний год составила 26.93. Акции заметно колебались в пределах 21.50 - 26.93, сравнение с 26.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF?
Самая низкая цена iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) за год составила 21.50. Сравнение с текущими 26.86 и 21.50 - 26.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDVL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BDVL?
В прошлом iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.90 и 24.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.90
- Open
- 26.85
- Bid
- 26.86
- Ask
- 27.16
- Low
- 26.84
- High
- 26.91
- Объем
- 322
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 1.94%
- 6-месячное изменение
- 4.19%
- Годовое изменение
- 24.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%