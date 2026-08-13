BDVL股票今天的价格是多少？ iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF股票今天的定价为26.83。它在26.81 - 26.93范围内交易，昨天的收盘价为26.86，交易量达到177。BDVL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF股票是否支付股息？ iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF目前的价值为26.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.79%和USD。实时查看图表以跟踪BDVL走势。

如何购买BDVL股票？ 您可以以26.83的当前价格购买iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF股票。订单通常设置在26.83或27.13附近，而177和-0.11%显示市场活动。立即关注BDVL的实时图表更新。

如何投资BDVL股票？ 投资iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF需要考虑年度范围21.50 - 26.93和当前价格26.83。许多人在以26.83或27.13下订单之前，会比较1.82%和。实时查看BDVL价格图表，了解每日变化。

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF的最高价格是26.93。在21.50 - 26.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF的绩效。

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF股票的最低价格是多少？ iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF（BDVL）的最低价格为21.50。将其与当前的26.83和21.50 - 26.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。