BDVL: iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
今日BDVL汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点26.81和高点26.93进行交易。
关注iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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- MN
常见问题解答
BDVL股票今天的价格是多少？
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF股票今天的定价为26.83。它在26.81 - 26.93范围内交易，昨天的收盘价为26.86，交易量达到177。BDVL的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF股票是否支付股息？
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF目前的价值为26.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.79%和USD。实时查看图表以跟踪BDVL走势。
如何购买BDVL股票？
您可以以26.83的当前价格购买iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF股票。订单通常设置在26.83或27.13附近，而177和-0.11%显示市场活动。立即关注BDVL的实时图表更新。
如何投资BDVL股票？
投资iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF需要考虑年度范围21.50 - 26.93和当前价格26.83。许多人在以26.83或27.13下订单之前，会比较1.82%和。实时查看BDVL价格图表，了解每日变化。
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF的最高价格是26.93。在21.50 - 26.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF的绩效。
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF（BDVL）的最低价格为21.50。将其与当前的26.83和21.50 - 26.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BDVL股票是什么时候拆分的？
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.86和24.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.86
- 开盘价
- 26.86
- 卖价
- 26.83
- 买价
- 27.13
- 最低价
- 26.81
- 最高价
- 26.93
- 交易量
- 177
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 1.82%
- 6个月变化
- 4.07%
- 年变化
- 24.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%