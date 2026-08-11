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BDIV: AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF

25.31 USD 0.11 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BDIV за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.31, а максимальная — 25.31.

Следите за динамикой AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BDIV сегодня?

AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF (BDIV) сегодня оценивается на уровне 25.31. Инструмент торгуется в пределах 25.31 - 25.31, вчерашнее закрытие составило 25.20, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF?

AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF в настоящее время оценивается в 25.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.43% и USD. Отслеживайте движения BDIV на графике в реальном времени.

Как купить акции BDIV?

Вы можете купить акции AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF (BDIV) по текущей цене 25.31. Ордера обычно размещаются около 25.31 или 25.61, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BDIV?

Инвестирование в AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF предполагает учет годового диапазона 22.39 - 25.31 и текущей цены 25.31. Многие сравнивают 2.02% и 6.17% перед размещением ордеров на 25.31 или 25.61. Изучайте ежедневные изменения цены BDIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF?

Самая высокая цена AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF (BDIV) за последний год составила 25.31. Акции заметно колебались в пределах 22.39 - 25.31, сравнение с 25.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF?

Самая низкая цена AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF (BDIV) за год составила 22.39. Сравнение с текущими 25.31 и 22.39 - 25.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BDIV?

В прошлом AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.20 и 6.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.31 25.31
Годовой диапазон
22.39 25.31
Предыдущее закрытие
25.20
Open
25.31
Bid
25.31
Ask
25.61
Low
25.31
High
25.31
Объем
1
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
2.02%
6-месячное изменение
6.17%
Годовое изменение
6.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%