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BDIV: AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF
Курс BDIV за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.31, а максимальная — 25.31.
Следите за динамикой AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BDIV сегодня?
AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF (BDIV) сегодня оценивается на уровне 25.31. Инструмент торгуется в пределах 25.31 - 25.31, вчерашнее закрытие составило 25.20, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF?
AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF в настоящее время оценивается в 25.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.43% и USD. Отслеживайте движения BDIV на графике в реальном времени.
Как купить акции BDIV?
Вы можете купить акции AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF (BDIV) по текущей цене 25.31. Ордера обычно размещаются около 25.31 или 25.61, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BDIV?
Инвестирование в AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF предполагает учет годового диапазона 22.39 - 25.31 и текущей цены 25.31. Многие сравнивают 2.02% и 6.17% перед размещением ордеров на 25.31 или 25.61. Изучайте ежедневные изменения цены BDIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF?
Самая высокая цена AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF (BDIV) за последний год составила 25.31. Акции заметно колебались в пределах 22.39 - 25.31, сравнение с 25.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF?
Самая низкая цена AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF (BDIV) за год составила 22.39. Сравнение с текущими 25.31 и 22.39 - 25.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BDIV?
В прошлом AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.20 и 6.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.20
- Open
- 25.31
- Bid
- 25.31
- Ask
- 25.61
- Low
- 25.31
- High
- 25.31
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 2.02%
- 6-месячное изменение
- 6.17%
- Годовое изменение
- 6.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%