BDIV: AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF
今日BDIV汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点25.21和高点25.30进行交易。
关注AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BDIV股票今天的价格是多少？
AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF股票今天的定价为25.21。它在25.21 - 25.30范围内交易，昨天的收盘价为25.31，交易量达到6。BDIV的实时价格图表显示了这些更新。
AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF股票是否支付股息？
AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF目前的价值为25.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.01%和USD。实时查看图表以跟踪BDIV走势。
如何购买BDIV股票？
您可以以25.21的当前价格购买AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF股票。订单通常设置在25.21或25.51附近，而6和-0.32%显示市场活动。立即关注BDIV的实时图表更新。
如何投资BDIV股票？
投资AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF需要考虑年度范围22.39 - 25.31和当前价格25.21。许多人在以25.21或25.51下订单之前，会比较1.61%和。实时查看BDIV价格图表，了解每日变化。
AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF的最高价格是25.31。在22.39 - 25.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF的绩效。
AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF股票的最低价格是多少？
AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF（BDIV）的最低价格为22.39。将其与当前的25.21和22.39 - 25.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BDIV股票是什么时候拆分的？
AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.31和6.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.31
- 开盘价
- 25.29
- 卖价
- 25.21
- 买价
- 25.51
- 最低价
- 25.21
- 最高价
- 25.30
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.40%
- 月变化
- 1.61%
- 6个月变化
- 5.75%
- 年变化
- 6.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%