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BDIV: AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF

25.21 USD 0.10 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BDIV汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点25.21和高点25.30进行交易。

关注AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BDIV股票今天的价格是多少？

AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF股票今天的定价为25.21。它在25.21 - 25.30范围内交易，昨天的收盘价为25.31，交易量达到6。BDIV的实时价格图表显示了这些更新。

AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF股票是否支付股息？

AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF目前的价值为25.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.01%和USD。实时查看图表以跟踪BDIV走势。

如何购买BDIV股票？

您可以以25.21的当前价格购买AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF股票。订单通常设置在25.21或25.51附近，而6和-0.32%显示市场活动。立即关注BDIV的实时图表更新。

如何投资BDIV股票？

投资AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF需要考虑年度范围22.39 - 25.31和当前价格25.21。许多人在以25.21或25.51下订单之前，会比较1.61%和。实时查看BDIV价格图表，了解每日变化。

AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF的最高价格是25.31。在22.39 - 25.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF的绩效。

AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF股票的最低价格是多少？

AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF（BDIV）的最低价格为22.39。将其与当前的25.21和22.39 - 25.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BDIV股票是什么时候拆分的？

AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.31和6.01%中可见。

日范围
25.21 25.30
年范围
22.39 25.31
前一天收盘价
25.31
开盘价
25.29
卖价
25.21
买价
25.51
最低价
25.21
最高价
25.30
交易量
6
日变化
-0.40%
月变化
1.61%
6个月变化
5.75%
年变化
6.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%