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BDBT: Bluemonte Core Bond ETF
Курс BDBT за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.80, а максимальная — 24.85.
Следите за динамикой Bluemonte Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BDBT сегодня?
Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) сегодня оценивается на уровне 24.82. Инструмент торгуется в пределах 24.80 - 24.85, вчерашнее закрытие составило 24.90, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDBT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Core Bond ETF?
Bluemonte Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.78% и USD. Отслеживайте движения BDBT на графике в реальном времени.
Как купить акции BDBT?
Вы можете купить акции Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) по текущей цене 24.82. Ордера обычно размещаются около 24.82 или 25.12, тогда как 22 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDBT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BDBT?
Инвестирование в Bluemonte Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.71 - 25.85 и текущей цены 24.82. Многие сравнивают 0.04% и -3.31% перед размещением ордеров на 24.82 или 25.12. Изучайте ежедневные изменения цены BDBT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Core Bond ETF?
Самая высокая цена Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) за последний год составила 25.85. Акции заметно колебались в пределах 24.71 - 25.85, сравнение с 24.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Core Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Core Bond ETF?
Самая низкая цена Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) за год составила 24.71. Сравнение с текущими 24.82 и 24.71 - 25.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDBT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BDBT?
В прошлом Bluemonte Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.90 и -1.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.90
- Open
- 24.85
- Bid
- 24.82
- Ask
- 25.12
- Low
- 24.80
- High
- 24.85
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -3.31%
- Годовое изменение
- -1.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%