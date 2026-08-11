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BDBT: Bluemonte Core Bond ETF

24.82 USD 0.08 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BDBT за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.80, а максимальная — 24.85.

Следите за динамикой Bluemonte Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BDBT сегодня?

Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) сегодня оценивается на уровне 24.82. Инструмент торгуется в пределах 24.80 - 24.85, вчерашнее закрытие составило 24.90, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDBT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Core Bond ETF?

Bluemonte Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.78% и USD. Отслеживайте движения BDBT на графике в реальном времени.

Как купить акции BDBT?

Вы можете купить акции Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) по текущей цене 24.82. Ордера обычно размещаются около 24.82 или 25.12, тогда как 22 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDBT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BDBT?

Инвестирование в Bluemonte Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.71 - 25.85 и текущей цены 24.82. Многие сравнивают 0.04% и -3.31% перед размещением ордеров на 24.82 или 25.12. Изучайте ежедневные изменения цены BDBT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Core Bond ETF?

Самая высокая цена Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) за последний год составила 25.85. Акции заметно колебались в пределах 24.71 - 25.85, сравнение с 24.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Core Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Core Bond ETF?

Самая низкая цена Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) за год составила 24.71. Сравнение с текущими 24.82 и 24.71 - 25.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDBT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BDBT?

В прошлом Bluemonte Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.90 и -1.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.80 24.85
Годовой диапазон
24.71 25.85
Предыдущее закрытие
24.90
Open
24.85
Bid
24.82
Ask
25.12
Low
24.80
High
24.85
Объем
22
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-3.31%
Годовое изменение
-1.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%