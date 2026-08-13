BDBT: Bluemonte Core Bond ETF
今日BDBT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.82和高点24.84进行交易。
关注Bluemonte Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BDBT股票今天的价格是多少？
Bluemonte Core Bond ETF股票今天的定价为24.82。它在24.82 - 24.84范围内交易，昨天的收盘价为24.82，交易量达到38。BDBT的实时价格图表显示了这些更新。
Bluemonte Core Bond ETF股票是否支付股息？
Bluemonte Core Bond ETF目前的价值为24.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.78%和USD。实时查看图表以跟踪BDBT走势。
如何购买BDBT股票？
您可以以24.82的当前价格购买Bluemonte Core Bond ETF股票。订单通常设置在24.82或25.12附近，而38和-0.08%显示市场活动。立即关注BDBT的实时图表更新。
如何投资BDBT股票？
投资Bluemonte Core Bond ETF需要考虑年度范围24.71 - 25.85和当前价格24.82。许多人在以24.82或25.12下订单之前，会比较0.04%和。实时查看BDBT价格图表，了解每日变化。
Bluemonte Core Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bluemonte Core Bond ETF的最高价格是25.85。在24.71 - 25.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Core Bond ETF的绩效。
Bluemonte Core Bond ETF股票的最低价格是多少？
Bluemonte Core Bond ETF（BDBT）的最低价格为24.71。将其与当前的24.82和24.71 - 25.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDBT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BDBT股票是什么时候拆分的？
Bluemonte Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.82和-1.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.82
- 开盘价
- 24.84
- 卖价
- 24.82
- 买价
- 25.12
- 最低价
- 24.82
- 最高价
- 24.84
- 交易量
- 38
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -3.31%
- 年变化
- -1.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%