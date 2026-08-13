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BDBT: Bluemonte Core Bond ETF

24.82 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BDBT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.82和高点24.84进行交易。

关注Bluemonte Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BDBT股票今天的价格是多少？

Bluemonte Core Bond ETF股票今天的定价为24.82。它在24.82 - 24.84范围内交易，昨天的收盘价为24.82，交易量达到38。BDBT的实时价格图表显示了这些更新。

Bluemonte Core Bond ETF股票是否支付股息？

Bluemonte Core Bond ETF目前的价值为24.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.78%和USD。实时查看图表以跟踪BDBT走势。

如何购买BDBT股票？

您可以以24.82的当前价格购买Bluemonte Core Bond ETF股票。订单通常设置在24.82或25.12附近，而38和-0.08%显示市场活动。立即关注BDBT的实时图表更新。

如何投资BDBT股票？

投资Bluemonte Core Bond ETF需要考虑年度范围24.71 - 25.85和当前价格24.82。许多人在以24.82或25.12下订单之前，会比较0.04%和。实时查看BDBT价格图表，了解每日变化。

Bluemonte Core Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bluemonte Core Bond ETF的最高价格是25.85。在24.71 - 25.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Core Bond ETF的绩效。

Bluemonte Core Bond ETF股票的最低价格是多少？

Bluemonte Core Bond ETF（BDBT）的最低价格为24.71。将其与当前的24.82和24.71 - 25.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDBT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BDBT股票是什么时候拆分的？

Bluemonte Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.82和-1.78%中可见。

日范围
24.82 24.84
年范围
24.71 25.85
前一天收盘价
24.82
开盘价
24.84
卖价
24.82
买价
25.12
最低价
24.82
最高价
24.84
交易量
38
日变化
0.00%
月变化
0.04%
6个月变化
-3.31%
年变化
-1.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%