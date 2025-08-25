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BCX: BlackRock Resources of Beneficial Interest
Курс BCX за сегодня изменился на 4.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.14, а максимальная — 12.64.
Следите за динамикой BlackRock Resources of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCX сегодня?
BlackRock Resources of Beneficial Interest (BCX) сегодня оценивается на уровне 12.64. Инструмент торгуется в пределах 12.14 - 12.64, вчерашнее закрытие составило 12.13, а торговый объем достиг 334. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Resources of Beneficial Interest?
BlackRock Resources of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 12.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.52% и USD. Отслеживайте движения BCX на графике в реальном времени.
Как купить акции BCX?
Вы можете купить акции BlackRock Resources of Beneficial Interest (BCX) по текущей цене 12.64. Ордера обычно размещаются около 12.64 или 12.94, тогда как 334 и 3.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCX?
Инвестирование в BlackRock Resources of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 9.68 - 13.86 и текущей цены 12.64. Многие сравнивают 5.60% и -8.80% перед размещением ордеров на 12.64 или 12.94. Изучайте ежедневные изменения цены BCX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Resources of Beneficial Interest?
Самая высокая цена BlackRock Resources of Beneficial Interest (BCX) за последний год составила 13.86. Акции заметно колебались в пределах 9.68 - 13.86, сравнение с 12.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Resources of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Resources of Beneficial Interest?
Самая низкая цена BlackRock Resources of Beneficial Interest (BCX) за год составила 9.68. Сравнение с текущими 12.64 и 9.68 - 13.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCX?
В прошлом BlackRock Resources of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.13 и 25.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.13
- Open
- 12.23
- Bid
- 12.64
- Ask
- 12.94
- Low
- 12.14
- High
- 12.64
- Объем
- 334
- Дневное изменение
- 4.20%
- Месячное изменение
- 5.60%
- 6-месячное изменение
- -8.80%
- Годовое изменение
- 25.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%