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BCX: BlackRock Resources of Beneficial Interest

12.64 USD 0.51 (4.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCX за сегодня изменился на 4.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.14, а максимальная — 12.64.

Следите за динамикой BlackRock Resources of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCX сегодня?

BlackRock Resources of Beneficial Interest (BCX) сегодня оценивается на уровне 12.64. Инструмент торгуется в пределах 12.14 - 12.64, вчерашнее закрытие составило 12.13, а торговый объем достиг 334. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Resources of Beneficial Interest?

BlackRock Resources of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 12.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.52% и USD. Отслеживайте движения BCX на графике в реальном времени.

Как купить акции BCX?

Вы можете купить акции BlackRock Resources of Beneficial Interest (BCX) по текущей цене 12.64. Ордера обычно размещаются около 12.64 или 12.94, тогда как 334 и 3.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCX?

Инвестирование в BlackRock Resources of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 9.68 - 13.86 и текущей цены 12.64. Многие сравнивают 5.60% и -8.80% перед размещением ордеров на 12.64 или 12.94. Изучайте ежедневные изменения цены BCX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Resources of Beneficial Interest?

Самая высокая цена BlackRock Resources of Beneficial Interest (BCX) за последний год составила 13.86. Акции заметно колебались в пределах 9.68 - 13.86, сравнение с 12.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Resources of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Resources of Beneficial Interest?

Самая низкая цена BlackRock Resources of Beneficial Interest (BCX) за год составила 9.68. Сравнение с текущими 12.64 и 9.68 - 13.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCX?

В прошлом BlackRock Resources of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.13 и 25.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.14 12.64
Годовой диапазон
9.68 13.86
Предыдущее закрытие
12.13
Open
12.23
Bid
12.64
Ask
12.94
Low
12.14
High
12.64
Объем
334
Дневное изменение
4.20%
Месячное изменение
5.60%
6-месячное изменение
-8.80%
Годовое изменение
25.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%