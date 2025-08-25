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BCX: BlackRock Resources of Beneficial Interest

12.66 USD 0.02 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BCX汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点12.55和高点12.72进行交易。

关注BlackRock Resources of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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BCX新闻

常见问题解答

BCX股票今天的价格是多少？

BlackRock Resources of Beneficial Interest股票今天的定价为12.66。它在12.55 - 12.72范围内交易，昨天的收盘价为12.64，交易量达到238。BCX的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock Resources of Beneficial Interest股票是否支付股息？

BlackRock Resources of Beneficial Interest目前的价值为12.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.72%和USD。实时查看图表以跟踪BCX走势。

如何购买BCX股票？

您可以以12.66的当前价格购买BlackRock Resources of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.66或12.96附近，而238和0.16%显示市场活动。立即关注BCX的实时图表更新。

如何投资BCX股票？

投资BlackRock Resources of Beneficial Interest需要考虑年度范围9.68 - 13.86和当前价格12.66。许多人在以12.66或12.96下订单之前，会比较5.76%和。实时查看BCX价格图表，了解每日变化。

BlackRock Resources of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock Resources of Beneficial Interest的最高价格是13.86。在9.68 - 13.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Resources of Beneficial Interest的绩效。

BlackRock Resources of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

BlackRock Resources of Beneficial Interest（BCX）的最低价格为9.68。将其与当前的12.66和9.68 - 13.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCX股票是什么时候拆分的？

BlackRock Resources of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.64和25.72%中可见。

日范围
12.55 12.72
年范围
9.68 13.86
前一天收盘价
12.64
开盘价
12.64
卖价
12.66
买价
12.96
最低价
12.55
最高价
12.72
交易量
238
日变化
0.16%
月变化
5.76%
6个月变化
-8.66%
年变化
25.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%