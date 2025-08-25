BCX: BlackRock Resources of Beneficial Interest
今日BCX汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点12.55和高点12.72进行交易。
关注BlackRock Resources of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BCX股票今天的价格是多少？
BlackRock Resources of Beneficial Interest股票今天的定价为12.66。它在12.55 - 12.72范围内交易，昨天的收盘价为12.64，交易量达到238。BCX的实时价格图表显示了这些更新。
BlackRock Resources of Beneficial Interest股票是否支付股息？
BlackRock Resources of Beneficial Interest目前的价值为12.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.72%和USD。实时查看图表以跟踪BCX走势。
如何购买BCX股票？
您可以以12.66的当前价格购买BlackRock Resources of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.66或12.96附近，而238和0.16%显示市场活动。立即关注BCX的实时图表更新。
如何投资BCX股票？
投资BlackRock Resources of Beneficial Interest需要考虑年度范围9.68 - 13.86和当前价格12.66。许多人在以12.66或12.96下订单之前，会比较5.76%和。实时查看BCX价格图表，了解每日变化。
BlackRock Resources of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BlackRock Resources of Beneficial Interest的最高价格是13.86。在9.68 - 13.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Resources of Beneficial Interest的绩效。
BlackRock Resources of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
BlackRock Resources of Beneficial Interest（BCX）的最低价格为9.68。将其与当前的12.66和9.68 - 13.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCX股票是什么时候拆分的？
BlackRock Resources of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.64和25.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.64
- 开盘价
- 12.64
- 卖价
- 12.66
- 买价
- 12.96
- 最低价
- 12.55
- 最高价
- 12.72
- 交易量
- 238
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 5.76%
- 6个月变化
- -8.66%
- 年变化
- 25.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%