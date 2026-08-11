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BCTK: Baron Technology ETF
Курс BCTK за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.46, а максимальная — 30.68.
Следите за динамикой Baron Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCTK сегодня?
Baron Technology ETF (BCTK) сегодня оценивается на уровне 30.55. Инструмент торгуется в пределах 30.46 - 30.68, вчерашнее закрытие составило 30.52, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCTK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Baron Technology ETF?
Baron Technology ETF в настоящее время оценивается в 30.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.64% и USD. Отслеживайте движения BCTK на графике в реальном времени.
Как купить акции BCTK?
Вы можете купить акции Baron Technology ETF (BCTK) по текущей цене 30.55. Ордера обычно размещаются около 30.55 или 30.85, тогда как 35 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCTK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCTK?
Инвестирование в Baron Technology ETF предполагает учет годового диапазона 22.06 - 32.62 и текущей цены 30.55. Многие сравнивают 8.91% и 25.67% перед размещением ордеров на 30.55 или 30.85. Изучайте ежедневные изменения цены BCTK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Baron Technology ETF?
Самая высокая цена Baron Technology ETF (BCTK) за последний год составила 32.62. Акции заметно колебались в пределах 22.06 - 32.62, сравнение с 30.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Baron Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Baron Technology ETF?
Самая низкая цена Baron Technology ETF (BCTK) за год составила 22.06. Сравнение с текущими 30.55 и 22.06 - 32.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCTK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCTK?
В прошлом Baron Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.52 и 22.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.52
- Open
- 30.56
- Bid
- 30.55
- Ask
- 30.85
- Low
- 30.46
- High
- 30.68
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 8.91%
- 6-месячное изменение
- 25.67%
- Годовое изменение
- 22.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%