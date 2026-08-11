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BCTK: Baron Technology ETF

30.55 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCTK за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.46, а максимальная — 30.68.

Следите за динамикой Baron Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCTK сегодня?

Baron Technology ETF (BCTK) сегодня оценивается на уровне 30.55. Инструмент торгуется в пределах 30.46 - 30.68, вчерашнее закрытие составило 30.52, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCTK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Baron Technology ETF?

Baron Technology ETF в настоящее время оценивается в 30.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.64% и USD. Отслеживайте движения BCTK на графике в реальном времени.

Как купить акции BCTK?

Вы можете купить акции Baron Technology ETF (BCTK) по текущей цене 30.55. Ордера обычно размещаются около 30.55 или 30.85, тогда как 35 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCTK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCTK?

Инвестирование в Baron Technology ETF предполагает учет годового диапазона 22.06 - 32.62 и текущей цены 30.55. Многие сравнивают 8.91% и 25.67% перед размещением ордеров на 30.55 или 30.85. Изучайте ежедневные изменения цены BCTK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Baron Technology ETF?

Самая высокая цена Baron Technology ETF (BCTK) за последний год составила 32.62. Акции заметно колебались в пределах 22.06 - 32.62, сравнение с 30.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Baron Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Baron Technology ETF?

Самая низкая цена Baron Technology ETF (BCTK) за год составила 22.06. Сравнение с текущими 30.55 и 22.06 - 32.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCTK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCTK?

В прошлом Baron Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.52 и 22.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.46 30.68
Годовой диапазон
22.06 32.62
Предыдущее закрытие
30.52
Open
30.56
Bid
30.55
Ask
30.85
Low
30.46
High
30.68
Объем
35
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
8.91%
6-месячное изменение
25.67%
Годовое изменение
22.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%