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BCTK: Baron Technology ETF

30.42 USD 0.13 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BCTK汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点30.32和高点30.62进行交易。

关注Baron Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BCTK股票今天的价格是多少？

Baron Technology ETF股票今天的定价为30.42。它在30.32 - 30.62范围内交易，昨天的收盘价为30.55，交易量达到26。BCTK的实时价格图表显示了这些更新。

Baron Technology ETF股票是否支付股息？

Baron Technology ETF目前的价值为30.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.12%和USD。实时查看图表以跟踪BCTK走势。

如何购买BCTK股票？

您可以以30.42的当前价格购买Baron Technology ETF股票。订单通常设置在30.42或30.72附近，而26和-0.65%显示市场活动。立即关注BCTK的实时图表更新。

如何投资BCTK股票？

投资Baron Technology ETF需要考虑年度范围22.06 - 32.62和当前价格30.42。许多人在以30.42或30.72下订单之前，会比较8.45%和。实时查看BCTK价格图表，了解每日变化。

Baron Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Baron Technology ETF的最高价格是32.62。在22.06 - 32.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Baron Technology ETF的绩效。

Baron Technology ETF股票的最低价格是多少？

Baron Technology ETF（BCTK）的最低价格为22.06。将其与当前的30.42和22.06 - 32.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCTK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCTK股票是什么时候拆分的？

Baron Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.55和22.12%中可见。

日范围
30.32 30.62
年范围
22.06 32.62
前一天收盘价
30.55
开盘价
30.62
卖价
30.42
买价
30.72
最低价
30.32
最高价
30.62
交易量
26
日变化
-0.43%
月变化
8.45%
6个月变化
25.13%
年变化
22.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%