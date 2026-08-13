BCTK: Baron Technology ETF
今日BCTK汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点30.32和高点30.62进行交易。
关注Baron Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BCTK股票今天的价格是多少？
Baron Technology ETF股票今天的定价为30.42。它在30.32 - 30.62范围内交易，昨天的收盘价为30.55，交易量达到26。BCTK的实时价格图表显示了这些更新。
Baron Technology ETF股票是否支付股息？
Baron Technology ETF目前的价值为30.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.12%和USD。实时查看图表以跟踪BCTK走势。
如何购买BCTK股票？
您可以以30.42的当前价格购买Baron Technology ETF股票。订单通常设置在30.42或30.72附近，而26和-0.65%显示市场活动。立即关注BCTK的实时图表更新。
如何投资BCTK股票？
投资Baron Technology ETF需要考虑年度范围22.06 - 32.62和当前价格30.42。许多人在以30.42或30.72下订单之前，会比较8.45%和。实时查看BCTK价格图表，了解每日变化。
Baron Technology ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Baron Technology ETF的最高价格是32.62。在22.06 - 32.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Baron Technology ETF的绩效。
Baron Technology ETF股票的最低价格是多少？
Baron Technology ETF（BCTK）的最低价格为22.06。将其与当前的30.42和22.06 - 32.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCTK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCTK股票是什么时候拆分的？
Baron Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.55和22.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.55
- 开盘价
- 30.62
- 卖价
- 30.42
- 买价
- 30.72
- 最低价
- 30.32
- 最高价
- 30.62
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 8.45%
- 6个月变化
- 25.13%
- 年变化
- 22.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%