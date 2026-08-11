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BCOR: Grayscale Bitcoin Adopters ETF

21.42 USD 0.17 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCOR за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.42, а максимальная — 21.42.

Следите за динамикой Grayscale Bitcoin Adopters ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCOR сегодня?

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) сегодня оценивается на уровне 21.42. Инструмент торгуется в пределах 21.42 - 21.42, вчерашнее закрытие составило 21.25, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Bitcoin Adopters ETF?

Grayscale Bitcoin Adopters ETF в настоящее время оценивается в 21.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.57% и USD. Отслеживайте движения BCOR на графике в реальном времени.

Как купить акции BCOR?

Вы можете купить акции Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) по текущей цене 21.42. Ордера обычно размещаются около 21.42 или 21.72, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCOR?

Инвестирование в Grayscale Bitcoin Adopters ETF предполагает учет годового диапазона 20.50 - 36.88 и текущей цены 21.42. Многие сравнивают -1.20% и -3.69% перед размещением ордеров на 21.42 или 21.72. Изучайте ежедневные изменения цены BCOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Bitcoin Adopters ETF?

Самая высокая цена Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) за последний год составила 36.88. Акции заметно колебались в пределах 20.50 - 36.88, сравнение с 21.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Bitcoin Adopters ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Bitcoin Adopters ETF?

Самая низкая цена Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) за год составила 20.50. Сравнение с текущими 21.42 и 20.50 - 36.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCOR?

В прошлом Grayscale Bitcoin Adopters ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.25 и -31.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.42 21.42
Годовой диапазон
20.50 36.88
Предыдущее закрытие
21.25
Open
21.42
Bid
21.42
Ask
21.72
Low
21.42
High
21.42
Объем
1
Дневное изменение
0.80%
Месячное изменение
-1.20%
6-месячное изменение
-3.69%
Годовое изменение
-31.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%