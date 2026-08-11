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BCOR: Grayscale Bitcoin Adopters ETF
Курс BCOR за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.42, а максимальная — 21.42.
Следите за динамикой Grayscale Bitcoin Adopters ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCOR сегодня?
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) сегодня оценивается на уровне 21.42. Инструмент торгуется в пределах 21.42 - 21.42, вчерашнее закрытие составило 21.25, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCOR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Bitcoin Adopters ETF?
Grayscale Bitcoin Adopters ETF в настоящее время оценивается в 21.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.57% и USD. Отслеживайте движения BCOR на графике в реальном времени.
Как купить акции BCOR?
Вы можете купить акции Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) по текущей цене 21.42. Ордера обычно размещаются около 21.42 или 21.72, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCOR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCOR?
Инвестирование в Grayscale Bitcoin Adopters ETF предполагает учет годового диапазона 20.50 - 36.88 и текущей цены 21.42. Многие сравнивают -1.20% и -3.69% перед размещением ордеров на 21.42 или 21.72. Изучайте ежедневные изменения цены BCOR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Bitcoin Adopters ETF?
Самая высокая цена Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) за последний год составила 36.88. Акции заметно колебались в пределах 20.50 - 36.88, сравнение с 21.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Bitcoin Adopters ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Bitcoin Adopters ETF?
Самая низкая цена Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) за год составила 20.50. Сравнение с текущими 21.42 и 20.50 - 36.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCOR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCOR?
В прошлом Grayscale Bitcoin Adopters ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.25 и -31.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.25
- Open
- 21.42
- Bid
- 21.42
- Ask
- 21.72
- Low
- 21.42
- High
- 21.42
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.80%
- Месячное изменение
- -1.20%
- 6-месячное изменение
- -3.69%
- Годовое изменение
- -31.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%