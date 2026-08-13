报价部分
货币 / BCOR
回到股票

BCOR: Grayscale Bitcoin Adopters ETF

21.53 USD 0.11 (0.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BCOR汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点21.53和高点21.53进行交易。

关注Grayscale Bitcoin Adopters ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BCOR股票今天的价格是多少？

Grayscale Bitcoin Adopters ETF股票今天的定价为21.53。它在21.53 - 21.53范围内交易，昨天的收盘价为21.42，交易量达到1。BCOR的实时价格图表显示了这些更新。

Grayscale Bitcoin Adopters ETF股票是否支付股息？

Grayscale Bitcoin Adopters ETF目前的价值为21.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.21%和USD。实时查看图表以跟踪BCOR走势。

如何购买BCOR股票？

您可以以21.53的当前价格购买Grayscale Bitcoin Adopters ETF股票。订单通常设置在21.53或21.83附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BCOR的实时图表更新。

如何投资BCOR股票？

投资Grayscale Bitcoin Adopters ETF需要考虑年度范围20.50 - 36.88和当前价格21.53。许多人在以21.53或21.83下订单之前，会比较-0.69%和。实时查看BCOR价格图表，了解每日变化。

Grayscale Bitcoin Adopters ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grayscale Bitcoin Adopters ETF的最高价格是36.88。在20.50 - 36.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Bitcoin Adopters ETF的绩效。

Grayscale Bitcoin Adopters ETF股票的最低价格是多少？

Grayscale Bitcoin Adopters ETF（BCOR）的最低价格为20.50。将其与当前的21.53和20.50 - 36.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCOR股票是什么时候拆分的？

Grayscale Bitcoin Adopters ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.42和-31.21%中可见。

日范围
21.53 21.53
年范围
20.50 36.88
前一天收盘价
21.42
开盘价
21.53
卖价
21.53
买价
21.83
最低价
21.53
最高价
21.53
交易量
1
日变化
0.51%
月变化
-0.69%
6个月变化
-3.19%
年变化
-31.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%