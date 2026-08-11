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BCKT: LifeX 2030 Income Bucket ETF
Курс BCKT за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.20, а максимальная — 40.21.
Следите за динамикой LifeX 2030 Income Bucket ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCKT сегодня?
LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) сегодня оценивается на уровне 40.21. Инструмент торгуется в пределах 40.20 - 40.21, вчерашнее закрытие составило 41.03, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCKT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LifeX 2030 Income Bucket ETF?
LifeX 2030 Income Bucket ETF в настоящее время оценивается в 40.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.43% и USD. Отслеживайте движения BCKT на графике в реальном времени.
Как купить акции BCKT?
Вы можете купить акции LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) по текущей цене 40.21. Ордера обычно размещаются около 40.21 или 40.51, тогда как 2 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCKT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCKT?
Инвестирование в LifeX 2030 Income Bucket ETF предполагает учет годового диапазона 40.20 - 48.74 и текущей цены 40.21. Многие сравнивают 0.02% и -9.47% перед размещением ордеров на 40.21 или 40.51. Изучайте ежедневные изменения цены BCKT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LifeX 2030 Income Bucket ETF?
Самая высокая цена LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) за последний год составила 48.74. Акции заметно колебались в пределах 40.20 - 48.74, сравнение с 41.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LifeX 2030 Income Bucket ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LifeX 2030 Income Bucket ETF?
Самая низкая цена LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) за год составила 40.20. Сравнение с текущими 40.21 и 40.20 - 48.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCKT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCKT?
В прошлом LifeX 2030 Income Bucket ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.03 и -17.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.03
- Open
- 40.20
- Bid
- 40.21
- Ask
- 40.51
- Low
- 40.20
- High
- 40.21
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -2.00%
- Месячное изменение
- 0.02%
- 6-месячное изменение
- -9.47%
- Годовое изменение
- -17.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%