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BCKT: LifeX 2030 Income Bucket ETF

40.21 USD 0.82 (2.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCKT за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.20, а максимальная — 40.21.

Следите за динамикой LifeX 2030 Income Bucket ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCKT сегодня?

LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) сегодня оценивается на уровне 40.21. Инструмент торгуется в пределах 40.20 - 40.21, вчерашнее закрытие составило 41.03, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCKT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LifeX 2030 Income Bucket ETF?

LifeX 2030 Income Bucket ETF в настоящее время оценивается в 40.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.43% и USD. Отслеживайте движения BCKT на графике в реальном времени.

Как купить акции BCKT?

Вы можете купить акции LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) по текущей цене 40.21. Ордера обычно размещаются около 40.21 или 40.51, тогда как 2 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCKT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCKT?

Инвестирование в LifeX 2030 Income Bucket ETF предполагает учет годового диапазона 40.20 - 48.74 и текущей цены 40.21. Многие сравнивают 0.02% и -9.47% перед размещением ордеров на 40.21 или 40.51. Изучайте ежедневные изменения цены BCKT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LifeX 2030 Income Bucket ETF?

Самая высокая цена LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) за последний год составила 48.74. Акции заметно колебались в пределах 40.20 - 48.74, сравнение с 41.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LifeX 2030 Income Bucket ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LifeX 2030 Income Bucket ETF?

Самая низкая цена LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) за год составила 40.20. Сравнение с текущими 40.21 и 40.20 - 48.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCKT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCKT?

В прошлом LifeX 2030 Income Bucket ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.03 и -17.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.20 40.21
Годовой диапазон
40.20 48.74
Предыдущее закрытие
41.03
Open
40.20
Bid
40.21
Ask
40.51
Low
40.20
High
40.21
Объем
2
Дневное изменение
-2.00%
Месячное изменение
0.02%
6-месячное изменение
-9.47%
Годовое изменение
-17.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%