Курс BCKT за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.20, а максимальная — 40.21.

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