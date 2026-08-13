BCKT: LifeX 2030 Income Bucket ETF
今日BCKT汇率已更改-2.00%。当日，交易品种以低点40.20和高点40.21进行交易。
关注LifeX 2030 Income Bucket ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BCKT股票今天的价格是多少？
LifeX 2030 Income Bucket ETF股票今天的定价为40.21。它在40.20 - 40.21范围内交易，昨天的收盘价为41.03，交易量达到2。BCKT的实时价格图表显示了这些更新。
LifeX 2030 Income Bucket ETF股票是否支付股息？
LifeX 2030 Income Bucket ETF目前的价值为40.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.43%和USD。实时查看图表以跟踪BCKT走势。
如何购买BCKT股票？
您可以以40.21的当前价格购买LifeX 2030 Income Bucket ETF股票。订单通常设置在40.21或40.51附近，而2和0.02%显示市场活动。立即关注BCKT的实时图表更新。
如何投资BCKT股票？
投资LifeX 2030 Income Bucket ETF需要考虑年度范围40.20 - 48.74和当前价格40.21。许多人在以40.21或40.51下订单之前，会比较0.02%和。实时查看BCKT价格图表，了解每日变化。
LifeX 2030 Income Bucket ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，LifeX 2030 Income Bucket ETF的最高价格是48.74。在40.20 - 48.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LifeX 2030 Income Bucket ETF的绩效。
LifeX 2030 Income Bucket ETF股票的最低价格是多少？
LifeX 2030 Income Bucket ETF（BCKT）的最低价格为40.20。将其与当前的40.21和40.20 - 48.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCKT股票是什么时候拆分的？
LifeX 2030 Income Bucket ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.03和-17.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.03
- 开盘价
- 40.20
- 卖价
- 40.21
- 买价
- 40.51
- 最低价
- 40.20
- 最高价
- 40.21
- 交易量
- 2
- 日变化
- -2.00%
- 月变化
- 0.02%
- 6个月变化
- -9.47%
- 年变化
- -17.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%