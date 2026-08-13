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BCKT: LifeX 2030 Income Bucket ETF

40.21 USD 0.82 (2.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BCKT汇率已更改-2.00%。当日，交易品种以低点40.20和高点40.21进行交易。

关注LifeX 2030 Income Bucket ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BCKT股票今天的价格是多少？

LifeX 2030 Income Bucket ETF股票今天的定价为40.21。它在40.20 - 40.21范围内交易，昨天的收盘价为41.03，交易量达到2。BCKT的实时价格图表显示了这些更新。

LifeX 2030 Income Bucket ETF股票是否支付股息？

LifeX 2030 Income Bucket ETF目前的价值为40.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.43%和USD。实时查看图表以跟踪BCKT走势。

如何购买BCKT股票？

您可以以40.21的当前价格购买LifeX 2030 Income Bucket ETF股票。订单通常设置在40.21或40.51附近，而2和0.02%显示市场活动。立即关注BCKT的实时图表更新。

如何投资BCKT股票？

投资LifeX 2030 Income Bucket ETF需要考虑年度范围40.20 - 48.74和当前价格40.21。许多人在以40.21或40.51下订单之前，会比较0.02%和。实时查看BCKT价格图表，了解每日变化。

LifeX 2030 Income Bucket ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，LifeX 2030 Income Bucket ETF的最高价格是48.74。在40.20 - 48.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LifeX 2030 Income Bucket ETF的绩效。

LifeX 2030 Income Bucket ETF股票的最低价格是多少？

LifeX 2030 Income Bucket ETF（BCKT）的最低价格为40.20。将其与当前的40.21和40.20 - 48.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCKT股票是什么时候拆分的？

LifeX 2030 Income Bucket ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.03和-17.43%中可见。

日范围
40.20 40.21
年范围
40.20 48.74
前一天收盘价
41.03
开盘价
40.20
卖价
40.21
买价
40.51
最低价
40.20
最高价
40.21
交易量
2
日变化
-2.00%
月变化
0.02%
6个月变化
-9.47%
年变化
-17.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%