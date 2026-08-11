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BCHI: GMO Beyond China ETF

31.39 USD 0.15 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCHI за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.26, а максимальная — 31.49.

Следите за динамикой GMO Beyond China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCHI сегодня?

GMO Beyond China ETF (BCHI) сегодня оценивается на уровне 31.39. Инструмент торгуется в пределах 31.26 - 31.49, вчерашнее закрытие составило 31.24, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCHI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GMO Beyond China ETF?

GMO Beyond China ETF в настоящее время оценивается в 31.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.53% и USD. Отслеживайте движения BCHI на графике в реальном времени.

Как купить акции BCHI?

Вы можете купить акции GMO Beyond China ETF (BCHI) по текущей цене 31.39. Ордера обычно размещаются около 31.39 или 31.69, тогда как 16 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCHI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCHI?

Инвестирование в GMO Beyond China ETF предполагает учет годового диапазона 30.05 - 41.80 и текущей цены 31.39. Многие сравнивают 4.01% и -9.92% перед размещением ордеров на 31.39 или 31.69. Изучайте ежедневные изменения цены BCHI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GMO Beyond China ETF?

Самая высокая цена GMO Beyond China ETF (BCHI) за последний год составила 41.80. Акции заметно колебались в пределах 30.05 - 41.80, сравнение с 31.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GMO Beyond China ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GMO Beyond China ETF?

Самая низкая цена GMO Beyond China ETF (BCHI) за год составила 30.05. Сравнение с текущими 31.39 и 30.05 - 41.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCHI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCHI?

В прошлом GMO Beyond China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.24 и -8.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.26 31.49
Годовой диапазон
30.05 41.80
Предыдущее закрытие
31.24
Open
31.26
Bid
31.39
Ask
31.69
Low
31.26
High
31.49
Объем
16
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
4.01%
6-месячное изменение
-9.92%
Годовое изменение
-8.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%