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BCHI: GMO Beyond China ETF
Курс BCHI за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.26, а максимальная — 31.49.
Следите за динамикой GMO Beyond China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCHI сегодня?
GMO Beyond China ETF (BCHI) сегодня оценивается на уровне 31.39. Инструмент торгуется в пределах 31.26 - 31.49, вчерашнее закрытие составило 31.24, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCHI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GMO Beyond China ETF?
GMO Beyond China ETF в настоящее время оценивается в 31.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.53% и USD. Отслеживайте движения BCHI на графике в реальном времени.
Как купить акции BCHI?
Вы можете купить акции GMO Beyond China ETF (BCHI) по текущей цене 31.39. Ордера обычно размещаются около 31.39 или 31.69, тогда как 16 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCHI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCHI?
Инвестирование в GMO Beyond China ETF предполагает учет годового диапазона 30.05 - 41.80 и текущей цены 31.39. Многие сравнивают 4.01% и -9.92% перед размещением ордеров на 31.39 или 31.69. Изучайте ежедневные изменения цены BCHI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GMO Beyond China ETF?
Самая высокая цена GMO Beyond China ETF (BCHI) за последний год составила 41.80. Акции заметно колебались в пределах 30.05 - 41.80, сравнение с 31.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GMO Beyond China ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GMO Beyond China ETF?
Самая низкая цена GMO Beyond China ETF (BCHI) за год составила 30.05. Сравнение с текущими 31.39 и 30.05 - 41.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCHI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCHI?
В прошлом GMO Beyond China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.24 и -8.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.24
- Open
- 31.26
- Bid
- 31.39
- Ask
- 31.69
- Low
- 31.26
- High
- 31.49
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 4.01%
- 6-месячное изменение
- -9.92%
- Годовое изменение
- -8.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%