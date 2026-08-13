BCHI股票今天的价格是多少？ GMO Beyond China ETF股票今天的定价为31.59。它在31.59 - 31.71范围内交易，昨天的收盘价为31.39，交易量达到14。BCHI的实时价格图表显示了这些更新。

GMO Beyond China ETF股票是否支付股息？ GMO Beyond China ETF目前的价值为31.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.95%和USD。实时查看图表以跟踪BCHI走势。

如何购买BCHI股票？ 您可以以31.59的当前价格购买GMO Beyond China ETF股票。订单通常设置在31.59或31.89附近，而14和-0.22%显示市场活动。立即关注BCHI的实时图表更新。

如何投资BCHI股票？ 投资GMO Beyond China ETF需要考虑年度范围30.05 - 41.80和当前价格31.59。许多人在以31.59或31.89下订单之前，会比较4.67%和。实时查看BCHI价格图表，了解每日变化。

GMO Beyond China ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GMO Beyond China ETF的最高价格是41.80。在30.05 - 41.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO Beyond China ETF的绩效。

GMO Beyond China ETF股票的最低价格是多少？ GMO Beyond China ETF（BCHI）的最低价格为30.05。将其与当前的31.59和30.05 - 41.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。