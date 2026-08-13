BCHI: GMO Beyond China ETF
今日BCHI汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点31.59和高点31.71进行交易。
关注GMO Beyond China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BCHI股票今天的价格是多少？
GMO Beyond China ETF股票今天的定价为31.59。它在31.59 - 31.71范围内交易，昨天的收盘价为31.39，交易量达到14。BCHI的实时价格图表显示了这些更新。
GMO Beyond China ETF股票是否支付股息？
GMO Beyond China ETF目前的价值为31.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.95%和USD。实时查看图表以跟踪BCHI走势。
如何购买BCHI股票？
您可以以31.59的当前价格购买GMO Beyond China ETF股票。订单通常设置在31.59或31.89附近，而14和-0.22%显示市场活动。立即关注BCHI的实时图表更新。
如何投资BCHI股票？
投资GMO Beyond China ETF需要考虑年度范围30.05 - 41.80和当前价格31.59。许多人在以31.59或31.89下订单之前，会比较4.67%和。实时查看BCHI价格图表，了解每日变化。
GMO Beyond China ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GMO Beyond China ETF的最高价格是41.80。在30.05 - 41.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO Beyond China ETF的绩效。
GMO Beyond China ETF股票的最低价格是多少？
GMO Beyond China ETF（BCHI）的最低价格为30.05。将其与当前的31.59和30.05 - 41.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCHI股票是什么时候拆分的？
GMO Beyond China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.39和-7.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.39
- 开盘价
- 31.66
- 卖价
- 31.59
- 买价
- 31.89
- 最低价
- 31.59
- 最高价
- 31.71
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- 4.67%
- 6个月变化
- -9.34%
- 年变化
- -7.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%