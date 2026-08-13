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BCHI: GMO Beyond China ETF

31.59 USD 0.20 (0.64%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BCHI汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点31.59和高点31.71进行交易。

关注GMO Beyond China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BCHI股票今天的价格是多少？

GMO Beyond China ETF股票今天的定价为31.59。它在31.59 - 31.71范围内交易，昨天的收盘价为31.39，交易量达到14。BCHI的实时价格图表显示了这些更新。

GMO Beyond China ETF股票是否支付股息？

GMO Beyond China ETF目前的价值为31.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.95%和USD。实时查看图表以跟踪BCHI走势。

如何购买BCHI股票？

您可以以31.59的当前价格购买GMO Beyond China ETF股票。订单通常设置在31.59或31.89附近，而14和-0.22%显示市场活动。立即关注BCHI的实时图表更新。

如何投资BCHI股票？

投资GMO Beyond China ETF需要考虑年度范围30.05 - 41.80和当前价格31.59。许多人在以31.59或31.89下订单之前，会比较4.67%和。实时查看BCHI价格图表，了解每日变化。

GMO Beyond China ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GMO Beyond China ETF的最高价格是41.80。在30.05 - 41.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO Beyond China ETF的绩效。

GMO Beyond China ETF股票的最低价格是多少？

GMO Beyond China ETF（BCHI）的最低价格为30.05。将其与当前的31.59和30.05 - 41.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCHI股票是什么时候拆分的？

GMO Beyond China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.39和-7.95%中可见。

日范围
31.59 31.71
年范围
30.05 41.80
前一天收盘价
31.39
开盘价
31.66
卖价
31.59
买价
31.89
最低价
31.59
最高价
31.71
交易量
14
日变化
0.64%
月变化
4.67%
6个月变化
-9.34%
年变化
-7.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%