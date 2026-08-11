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BCGD: Baron Global Durable Advantage ETF

26.95 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCGD за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.95, а максимальная — 26.96.

Следите за динамикой Baron Global Durable Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCGD сегодня?

Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) сегодня оценивается на уровне 26.95. Инструмент торгуется в пределах 26.95 - 26.96, вчерашнее закрытие составило 26.96, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCGD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Baron Global Durable Advantage ETF?

Baron Global Durable Advantage ETF в настоящее время оценивается в 26.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.29% и USD. Отслеживайте движения BCGD на графике в реальном времени.

Как купить акции BCGD?

Вы можете купить акции Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) по текущей цене 26.95. Ордера обычно размещаются около 26.95 или 27.25, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCGD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCGD?

Инвестирование в Baron Global Durable Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 22.65 - 26.96 и текущей цены 26.95. Многие сравнивают 1.32% и 8.06% перед размещением ордеров на 26.95 или 27.25. Изучайте ежедневные изменения цены BCGD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Baron Global Durable Advantage ETF?

Самая высокая цена Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) за последний год составила 26.96. Акции заметно колебались в пределах 22.65 - 26.96, сравнение с 26.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Baron Global Durable Advantage ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Baron Global Durable Advantage ETF?

Самая низкая цена Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) за год составила 22.65. Сравнение с текущими 26.95 и 22.65 - 26.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCGD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCGD?

В прошлом Baron Global Durable Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.96 и 7.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.95 26.96
Годовой диапазон
22.65 26.96
Предыдущее закрытие
26.96
Open
26.96
Bid
26.95
Ask
27.25
Low
26.95
High
26.96
Объем
2
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
1.32%
6-месячное изменение
8.06%
Годовое изменение
7.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%