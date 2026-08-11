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BCGD: Baron Global Durable Advantage ETF
Курс BCGD за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.95, а максимальная — 26.96.
Следите за динамикой Baron Global Durable Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCGD сегодня?
Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) сегодня оценивается на уровне 26.95. Инструмент торгуется в пределах 26.95 - 26.96, вчерашнее закрытие составило 26.96, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCGD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Baron Global Durable Advantage ETF?
Baron Global Durable Advantage ETF в настоящее время оценивается в 26.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.29% и USD. Отслеживайте движения BCGD на графике в реальном времени.
Как купить акции BCGD?
Вы можете купить акции Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) по текущей цене 26.95. Ордера обычно размещаются около 26.95 или 27.25, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCGD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCGD?
Инвестирование в Baron Global Durable Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 22.65 - 26.96 и текущей цены 26.95. Многие сравнивают 1.32% и 8.06% перед размещением ордеров на 26.95 или 27.25. Изучайте ежедневные изменения цены BCGD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Baron Global Durable Advantage ETF?
Самая высокая цена Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) за последний год составила 26.96. Акции заметно колебались в пределах 22.65 - 26.96, сравнение с 26.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Baron Global Durable Advantage ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Baron Global Durable Advantage ETF?
Самая низкая цена Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) за год составила 22.65. Сравнение с текущими 26.95 и 22.65 - 26.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCGD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCGD?
В прошлом Baron Global Durable Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.96 и 7.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.96
- Open
- 26.96
- Bid
- 26.95
- Ask
- 27.25
- Low
- 26.95
- High
- 26.96
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 1.32%
- 6-месячное изменение
- 8.06%
- Годовое изменение
- 7.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%