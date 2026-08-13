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BCGD: Baron Global Durable Advantage ETF

26.93 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BCGD汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点26.90和高点26.95进行交易。

关注Baron Global Durable Advantage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BCGD股票今天的价格是多少？

Baron Global Durable Advantage ETF股票今天的定价为26.93。它在26.90 - 26.95范围内交易，昨天的收盘价为26.95，交易量达到6。BCGD的实时价格图表显示了这些更新。

Baron Global Durable Advantage ETF股票是否支付股息？

Baron Global Durable Advantage ETF目前的价值为26.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.21%和USD。实时查看图表以跟踪BCGD走势。

如何购买BCGD股票？

您可以以26.93的当前价格购买Baron Global Durable Advantage ETF股票。订单通常设置在26.93或27.23附近，而6和0.11%显示市场活动。立即关注BCGD的实时图表更新。

如何投资BCGD股票？

投资Baron Global Durable Advantage ETF需要考虑年度范围22.65 - 26.96和当前价格26.93。许多人在以26.93或27.23下订单之前，会比较1.24%和。实时查看BCGD价格图表，了解每日变化。

Baron Global Durable Advantage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Baron Global Durable Advantage ETF的最高价格是26.96。在22.65 - 26.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Baron Global Durable Advantage ETF的绩效。

Baron Global Durable Advantage ETF股票的最低价格是多少？

Baron Global Durable Advantage ETF（BCGD）的最低价格为22.65。将其与当前的26.93和22.65 - 26.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCGD股票是什么时候拆分的？

Baron Global Durable Advantage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.95和7.21%中可见。

日范围
26.90 26.95
年范围
22.65 26.96
前一天收盘价
26.95
开盘价
26.90
卖价
26.93
买价
27.23
最低价
26.90
最高价
26.95
交易量
6
日变化
-0.07%
月变化
1.24%
6个月变化
7.98%
年变化
7.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%