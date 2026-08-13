BCGD: Baron Global Durable Advantage ETF
今日BCGD汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点26.90和高点26.95进行交易。
关注Baron Global Durable Advantage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BCGD股票今天的价格是多少？
Baron Global Durable Advantage ETF股票今天的定价为26.93。它在26.90 - 26.95范围内交易，昨天的收盘价为26.95，交易量达到6。BCGD的实时价格图表显示了这些更新。
Baron Global Durable Advantage ETF股票是否支付股息？
Baron Global Durable Advantage ETF目前的价值为26.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.21%和USD。实时查看图表以跟踪BCGD走势。
如何购买BCGD股票？
您可以以26.93的当前价格购买Baron Global Durable Advantage ETF股票。订单通常设置在26.93或27.23附近，而6和0.11%显示市场活动。立即关注BCGD的实时图表更新。
如何投资BCGD股票？
投资Baron Global Durable Advantage ETF需要考虑年度范围22.65 - 26.96和当前价格26.93。许多人在以26.93或27.23下订单之前，会比较1.24%和。实时查看BCGD价格图表，了解每日变化。
Baron Global Durable Advantage ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Baron Global Durable Advantage ETF的最高价格是26.96。在22.65 - 26.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Baron Global Durable Advantage ETF的绩效。
Baron Global Durable Advantage ETF股票的最低价格是多少？
Baron Global Durable Advantage ETF（BCGD）的最低价格为22.65。将其与当前的26.93和22.65 - 26.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCGD股票是什么时候拆分的？
Baron Global Durable Advantage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.95和7.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.95
- 开盘价
- 26.90
- 卖价
- 26.93
- 买价
- 27.23
- 最低价
- 26.90
- 最高价
- 26.95
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 1.24%
- 6个月变化
- 7.98%
- 年变化
- 7.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%