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BCFN: Baron Financials ETF

22.94 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCFN за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.94, а максимальная — 23.00.

Следите за динамикой Baron Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCFN сегодня?

Baron Financials ETF (BCFN) сегодня оценивается на уровне 22.94. Инструмент торгуется в пределах 22.94 - 23.00, вчерашнее закрытие составило 22.92, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCFN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Baron Financials ETF?

Baron Financials ETF в настоящее время оценивается в 22.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.28% и USD. Отслеживайте движения BCFN на графике в реальном времени.

Как купить акции BCFN?

Вы можете купить акции Baron Financials ETF (BCFN) по текущей цене 22.94. Ордера обычно размещаются около 22.94 или 23.24, тогда как 4 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCFN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCFN?

Инвестирование в Baron Financials ETF предполагает учет годового диапазона 20.25 - 25.57 и текущей цены 22.94. Многие сравнивают 0.35% и 6.35% перед размещением ордеров на 22.94 или 23.24. Изучайте ежедневные изменения цены BCFN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Baron Financials ETF?

Самая высокая цена Baron Financials ETF (BCFN) за последний год составила 25.57. Акции заметно колебались в пределах 20.25 - 25.57, сравнение с 22.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Baron Financials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Baron Financials ETF?

Самая низкая цена Baron Financials ETF (BCFN) за год составила 20.25. Сравнение с текущими 22.94 и 20.25 - 25.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCFN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCFN?

В прошлом Baron Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.92 и -8.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.94 23.00
Годовой диапазон
20.25 25.57
Предыдущее закрытие
22.92
Open
23.00
Bid
22.94
Ask
23.24
Low
22.94
High
23.00
Объем
4
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.35%
6-месячное изменение
6.35%
Годовое изменение
-8.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%