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BCFN: Baron Financials ETF
Курс BCFN за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.94, а максимальная — 23.00.
Следите за динамикой Baron Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCFN сегодня?
Baron Financials ETF (BCFN) сегодня оценивается на уровне 22.94. Инструмент торгуется в пределах 22.94 - 23.00, вчерашнее закрытие составило 22.92, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCFN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Baron Financials ETF?
Baron Financials ETF в настоящее время оценивается в 22.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.28% и USD. Отслеживайте движения BCFN на графике в реальном времени.
Как купить акции BCFN?
Вы можете купить акции Baron Financials ETF (BCFN) по текущей цене 22.94. Ордера обычно размещаются около 22.94 или 23.24, тогда как 4 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCFN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCFN?
Инвестирование в Baron Financials ETF предполагает учет годового диапазона 20.25 - 25.57 и текущей цены 22.94. Многие сравнивают 0.35% и 6.35% перед размещением ордеров на 22.94 или 23.24. Изучайте ежедневные изменения цены BCFN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Baron Financials ETF?
Самая высокая цена Baron Financials ETF (BCFN) за последний год составила 25.57. Акции заметно колебались в пределах 20.25 - 25.57, сравнение с 22.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Baron Financials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Baron Financials ETF?
Самая низкая цена Baron Financials ETF (BCFN) за год составила 20.25. Сравнение с текущими 22.94 и 20.25 - 25.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCFN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCFN?
В прошлом Baron Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.92 и -8.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.92
- Open
- 23.00
- Bid
- 22.94
- Ask
- 23.24
- Low
- 22.94
- High
- 23.00
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.35%
- 6-месячное изменение
- 6.35%
- Годовое изменение
- -8.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%