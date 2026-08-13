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BCFN: Baron Financials ETF

23.12 USD 0.18 (0.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BCFN汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点23.09和高点23.14进行交易。

关注Baron Financials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • H1
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  • D1
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常见问题解答

BCFN股票今天的价格是多少？

Baron Financials ETF股票今天的定价为23.12。它在23.09 - 23.14范围内交易，昨天的收盘价为22.94，交易量达到47。BCFN的实时价格图表显示了这些更新。

Baron Financials ETF股票是否支付股息？

Baron Financials ETF目前的价值为23.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.56%和USD。实时查看图表以跟踪BCFN走势。

如何购买BCFN股票？

您可以以23.12的当前价格购买Baron Financials ETF股票。订单通常设置在23.12或23.42附近，而47和0.13%显示市场活动。立即关注BCFN的实时图表更新。

如何投资BCFN股票？

投资Baron Financials ETF需要考虑年度范围20.25 - 25.57和当前价格23.12。许多人在以23.12或23.42下订单之前，会比较1.14%和。实时查看BCFN价格图表，了解每日变化。

Baron Financials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Baron Financials ETF的最高价格是25.57。在20.25 - 25.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Baron Financials ETF的绩效。

Baron Financials ETF股票的最低价格是多少？

Baron Financials ETF（BCFN）的最低价格为20.25。将其与当前的23.12和20.25 - 25.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCFN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCFN股票是什么时候拆分的？

Baron Financials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.94和-7.56%中可见。

日范围
23.09 23.14
年范围
20.25 25.57
前一天收盘价
22.94
开盘价
23.09
卖价
23.12
买价
23.42
最低价
23.09
最高价
23.14
交易量
47
日变化
0.78%
月变化
1.14%
6个月变化
7.19%
年变化
-7.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%