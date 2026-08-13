BCFN: Baron Financials ETF
今日BCFN汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点23.09和高点23.14进行交易。
关注Baron Financials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BCFN股票今天的价格是多少？
Baron Financials ETF股票今天的定价为23.12。它在23.09 - 23.14范围内交易，昨天的收盘价为22.94，交易量达到47。BCFN的实时价格图表显示了这些更新。
Baron Financials ETF股票是否支付股息？
Baron Financials ETF目前的价值为23.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.56%和USD。实时查看图表以跟踪BCFN走势。
如何购买BCFN股票？
您可以以23.12的当前价格购买Baron Financials ETF股票。订单通常设置在23.12或23.42附近，而47和0.13%显示市场活动。立即关注BCFN的实时图表更新。
如何投资BCFN股票？
投资Baron Financials ETF需要考虑年度范围20.25 - 25.57和当前价格23.12。许多人在以23.12或23.42下订单之前，会比较1.14%和。实时查看BCFN价格图表，了解每日变化。
Baron Financials ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Baron Financials ETF的最高价格是25.57。在20.25 - 25.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Baron Financials ETF的绩效。
Baron Financials ETF股票的最低价格是多少？
Baron Financials ETF（BCFN）的最低价格为20.25。将其与当前的23.12和20.25 - 25.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCFN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCFN股票是什么时候拆分的？
Baron Financials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.94和-7.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.94
- 开盘价
- 23.09
- 卖价
- 23.12
- 买价
- 23.42
- 最低价
- 23.09
- 最高价
- 23.14
- 交易量
- 47
- 日变化
- 0.78%
- 月变化
- 1.14%
- 6个月变化
- 7.19%
- 年变化
- -7.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%