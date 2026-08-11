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BCCC: Global X Bitcoin Covered Call ETF
Курс BCCC за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.76, а максимальная — 11.93.
Следите за динамикой Global X Bitcoin Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCCC сегодня?
Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) сегодня оценивается на уровне 11.80. Инструмент торгуется в пределах 11.76 - 11.93, вчерашнее закрытие составило 12.01, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCCC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Bitcoin Covered Call ETF?
Global X Bitcoin Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 11.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -51.97% и USD. Отслеживайте движения BCCC на графике в реальном времени.
Как купить акции BCCC?
Вы можете купить акции Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) по текущей цене 11.80. Ордера обычно размещаются около 11.80 или 12.10, тогда как 22 и -0.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCCC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCCC?
Инвестирование в Global X Bitcoin Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 11.11 - 25.79 и текущей цены 11.80. Многие сравнивают 0.68% и -13.62% перед размещением ордеров на 11.80 или 12.10. Изучайте ежедневные изменения цены BCCC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Bitcoin Covered Call ETF?
Самая высокая цена Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) за последний год составила 25.79. Акции заметно колебались в пределах 11.11 - 25.79, сравнение с 12.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Bitcoin Covered Call ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Bitcoin Covered Call ETF?
Самая низкая цена Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) за год составила 11.11. Сравнение с текущими 11.80 и 11.11 - 25.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCCC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCCC?
В прошлом Global X Bitcoin Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.01 и -51.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.01
- Open
- 11.91
- Bid
- 11.80
- Ask
- 12.10
- Low
- 11.76
- High
- 11.93
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- -13.62%
- Годовое изменение
- -51.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%