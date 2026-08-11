КотировкиРазделы
Валюты / BCCC
Назад в Рынок акций США

BCCC: Global X Bitcoin Covered Call ETF

11.80 USD 0.21 (1.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCCC за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.76, а максимальная — 11.93.

Следите за динамикой Global X Bitcoin Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCCC сегодня?

Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) сегодня оценивается на уровне 11.80. Инструмент торгуется в пределах 11.76 - 11.93, вчерашнее закрытие составило 12.01, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCCC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Bitcoin Covered Call ETF?

Global X Bitcoin Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 11.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -51.97% и USD. Отслеживайте движения BCCC на графике в реальном времени.

Как купить акции BCCC?

Вы можете купить акции Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) по текущей цене 11.80. Ордера обычно размещаются около 11.80 или 12.10, тогда как 22 и -0.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCCC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCCC?

Инвестирование в Global X Bitcoin Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 11.11 - 25.79 и текущей цены 11.80. Многие сравнивают 0.68% и -13.62% перед размещением ордеров на 11.80 или 12.10. Изучайте ежедневные изменения цены BCCC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Bitcoin Covered Call ETF?

Самая высокая цена Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) за последний год составила 25.79. Акции заметно колебались в пределах 11.11 - 25.79, сравнение с 12.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Bitcoin Covered Call ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Bitcoin Covered Call ETF?

Самая низкая цена Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) за год составила 11.11. Сравнение с текущими 11.80 и 11.11 - 25.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCCC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCCC?

В прошлом Global X Bitcoin Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.01 и -51.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.76 11.93
Годовой диапазон
11.11 25.79
Предыдущее закрытие
12.01
Open
11.91
Bid
11.80
Ask
12.10
Low
11.76
High
11.93
Объем
22
Дневное изменение
-1.75%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
-13.62%
Годовое изменение
-51.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%