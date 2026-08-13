BCCC: Global X Bitcoin Covered Call ETF
今日BCCC汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点11.70和高点11.75进行交易。
关注Global X Bitcoin Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BCCC股票今天的价格是多少？
Global X Bitcoin Covered Call ETF股票今天的定价为11.74。它在11.70 - 11.75范围内交易，昨天的收盘价为11.80，交易量达到9。BCCC的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Bitcoin Covered Call ETF股票是否支付股息？
Global X Bitcoin Covered Call ETF目前的价值为11.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.22%和USD。实时查看图表以跟踪BCCC走势。
如何购买BCCC股票？
您可以以11.74的当前价格购买Global X Bitcoin Covered Call ETF股票。订单通常设置在11.74或12.04附近，而9和-0.09%显示市场活动。立即关注BCCC的实时图表更新。
如何投资BCCC股票？
投资Global X Bitcoin Covered Call ETF需要考虑年度范围11.11 - 25.79和当前价格11.74。许多人在以11.74或12.04下订单之前，会比较0.17%和。实时查看BCCC价格图表，了解每日变化。
Global X Bitcoin Covered Call ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Bitcoin Covered Call ETF的最高价格是25.79。在11.11 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Bitcoin Covered Call ETF的绩效。
Global X Bitcoin Covered Call ETF股票的最低价格是多少？
Global X Bitcoin Covered Call ETF（BCCC）的最低价格为11.11。将其与当前的11.74和11.11 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCCC股票是什么时候拆分的？
Global X Bitcoin Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.80和-52.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.80
- 开盘价
- 11.75
- 卖价
- 11.74
- 买价
- 12.04
- 最低价
- 11.70
- 最高价
- 11.75
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.51%
- 月变化
- 0.17%
- 6个月变化
- -14.06%
- 年变化
- -52.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%