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BCCC: Global X Bitcoin Covered Call ETF

11.74 USD 0.06 (0.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BCCC汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点11.70和高点11.75进行交易。

关注Global X Bitcoin Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BCCC股票今天的价格是多少？

Global X Bitcoin Covered Call ETF股票今天的定价为11.74。它在11.70 - 11.75范围内交易，昨天的收盘价为11.80，交易量达到9。BCCC的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Bitcoin Covered Call ETF股票是否支付股息？

Global X Bitcoin Covered Call ETF目前的价值为11.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.22%和USD。实时查看图表以跟踪BCCC走势。

如何购买BCCC股票？

您可以以11.74的当前价格购买Global X Bitcoin Covered Call ETF股票。订单通常设置在11.74或12.04附近，而9和-0.09%显示市场活动。立即关注BCCC的实时图表更新。

如何投资BCCC股票？

投资Global X Bitcoin Covered Call ETF需要考虑年度范围11.11 - 25.79和当前价格11.74。许多人在以11.74或12.04下订单之前，会比较0.17%和。实时查看BCCC价格图表，了解每日变化。

Global X Bitcoin Covered Call ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Bitcoin Covered Call ETF的最高价格是25.79。在11.11 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Bitcoin Covered Call ETF的绩效。

Global X Bitcoin Covered Call ETF股票的最低价格是多少？

Global X Bitcoin Covered Call ETF（BCCC）的最低价格为11.11。将其与当前的11.74和11.11 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCCC股票是什么时候拆分的？

Global X Bitcoin Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.80和-52.22%中可见。

日范围
11.70 11.75
年范围
11.11 25.79
前一天收盘价
11.80
开盘价
11.75
卖价
11.74
买价
12.04
最低价
11.70
最高价
11.75
交易量
9
日变化
-0.51%
月变化
0.17%
6个月变化
-14.06%
年变化
-52.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%