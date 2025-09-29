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BCAT: BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest

16.08 USD 0.04 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCAT за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.02, а максимальная — 16.13.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCAT сегодня?

BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest (BCAT) сегодня оценивается на уровне 16.08. Инструмент торгуется в пределах 16.02 - 16.13, вчерашнее закрытие составило 16.04, а торговый объем достиг 794. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest?

BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 16.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.41% и USD. Отслеживайте движения BCAT на графике в реальном времени.

Как купить акции BCAT?

Вы можете купить акции BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest (BCAT) по текущей цене 16.08. Ордера обычно размещаются около 16.08 или 16.38, тогда как 794 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCAT?

Инвестирование в BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 13.73 - 16.18 и текущей цены 16.08. Многие сравнивают 1.77% и 6.99% перед размещением ордеров на 16.08 или 16.38. Изучайте ежедневные изменения цены BCAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest?

Самая высокая цена BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest (BCAT) за последний год составила 16.18. Акции заметно колебались в пределах 13.73 - 16.18, сравнение с 16.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest?

Самая низкая цена BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest (BCAT) за год составила 13.73. Сравнение с текущими 16.08 и 13.73 - 16.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCAT?

В прошлом BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.04 и 7.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.02 16.13
Годовой диапазон
13.73 16.18
Предыдущее закрытие
16.04
Open
16.03
Bid
16.08
Ask
16.38
Low
16.02
High
16.13
Объем
794
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
1.77%
6-месячное изменение
6.99%
Годовое изменение
7.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%