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BCAT: BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest

16.10 USD 0.02 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BCAT汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点16.05和高点16.19进行交易。

关注BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
  • D1
  • W1
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BCAT新闻

常见问题解答

BCAT股票今天的价格是多少？

BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest股票今天的定价为16.10。它在16.05 - 16.19范围内交易，昨天的收盘价为16.08，交易量达到1211。BCAT的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest股票是否支付股息？

BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest目前的价值为16.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.55%和USD。实时查看图表以跟踪BCAT走势。

如何购买BCAT股票？

您可以以16.10的当前价格购买BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest股票。订单通常设置在16.10或16.40附近，而1211和-0.25%显示市场活动。立即关注BCAT的实时图表更新。

如何投资BCAT股票？

投资BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest需要考虑年度范围13.73 - 16.19和当前价格16.10。许多人在以16.10或16.40下订单之前，会比较1.90%和。实时查看BCAT价格图表，了解每日变化。

BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest的最高价格是16.19。在13.73 - 16.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest的绩效。

BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest（BCAT）的最低价格为13.73。将其与当前的16.10和13.73 - 16.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCAT股票是什么时候拆分的？

BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.08和7.55%中可见。

日范围
16.05 16.19
年范围
13.73 16.19
前一天收盘价
16.08
开盘价
16.14
卖价
16.10
买价
16.40
最低价
16.05
最高价
16.19
交易量
1.211 K
日变化
0.12%
月变化
1.90%
6个月变化
7.12%
年变化
7.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%