BCAT: BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest
今日BCAT汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点16.05和高点16.19进行交易。
关注BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
BCAT股票今天的价格是多少？
BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest股票今天的定价为16.10。它在16.05 - 16.19范围内交易，昨天的收盘价为16.08，交易量达到1211。BCAT的实时价格图表显示了这些更新。
BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest股票是否支付股息？
BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest目前的价值为16.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.55%和USD。实时查看图表以跟踪BCAT走势。
如何购买BCAT股票？
您可以以16.10的当前价格购买BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest股票。订单通常设置在16.10或16.40附近，而1211和-0.25%显示市场活动。立即关注BCAT的实时图表更新。
如何投资BCAT股票？
投资BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest需要考虑年度范围13.73 - 16.19和当前价格16.10。许多人在以16.10或16.40下订单之前，会比较1.90%和。实时查看BCAT价格图表，了解每日变化。
BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest的最高价格是16.19。在13.73 - 16.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest的绩效。
BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest（BCAT）的最低价格为13.73。将其与当前的16.10和13.73 - 16.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCAT股票是什么时候拆分的？
BlackRock Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.08和7.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.08
- 开盘价
- 16.14
- 卖价
- 16.10
- 买价
- 16.40
- 最低价
- 16.05
- 最高价
- 16.19
- 交易量
- 1.211 K
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 1.90%
- 6个月变化
- 7.12%
- 年变化
- 7.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%