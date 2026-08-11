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BBYY: GraniteShares YieldBOOST BABA ETF

9.82 USD 0.03 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BBYY за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.82, а максимальная — 9.86.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST BABA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBYY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) сегодня оценивается на уровне 9.82. Инструмент торгуется в пределах 9.82 - 9.86, вчерашнее закрытие составило 9.85, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST BABA ETF?

GraniteShares YieldBOOST BABA ETF в настоящее время оценивается в 9.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.42% и USD. Отслеживайте движения BBYY на графике в реальном времени.

Как купить акции BBYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) по текущей цене 9.82. Ордера обычно размещаются около 9.82 или 10.12, тогда как 7 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST BABA ETF предполагает учет годового диапазона 9.48 - 25.02 и текущей цены 9.82. Многие сравнивают -0.51% и -33.06% перед размещением ордеров на 9.82 или 10.12. Изучайте ежедневные изменения цены BBYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST BABA ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) за последний год составила 25.02. Акции заметно колебались в пределах 9.48 - 25.02, сравнение с 9.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST BABA ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST BABA ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) за год составила 9.48. Сравнение с текущими 9.82 и 9.48 - 25.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBYY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST BABA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.85 и -60.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.82 9.86
Годовой диапазон
9.48 25.02
Предыдущее закрытие
9.85
Open
9.86
Bid
9.82
Ask
10.12
Low
9.82
High
9.86
Объем
7
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
-0.51%
6-месячное изменение
-33.06%
Годовое изменение
-60.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%