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BBYY: GraniteShares YieldBOOST BABA ETF
Курс BBYY за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.82, а максимальная — 9.86.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST BABA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBYY сегодня?
GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) сегодня оценивается на уровне 9.82. Инструмент торгуется в пределах 9.82 - 9.86, вчерашнее закрытие составило 9.85, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST BABA ETF?
GraniteShares YieldBOOST BABA ETF в настоящее время оценивается в 9.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.42% и USD. Отслеживайте движения BBYY на графике в реальном времени.
Как купить акции BBYY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) по текущей цене 9.82. Ордера обычно размещаются около 9.82 или 10.12, тогда как 7 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBYY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST BABA ETF предполагает учет годового диапазона 9.48 - 25.02 и текущей цены 9.82. Многие сравнивают -0.51% и -33.06% перед размещением ордеров на 9.82 или 10.12. Изучайте ежедневные изменения цены BBYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST BABA ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) за последний год составила 25.02. Акции заметно колебались в пределах 9.48 - 25.02, сравнение с 9.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST BABA ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST BABA ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) за год составила 9.48. Сравнение с текущими 9.82 и 9.48 - 25.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBYY?
В прошлом GraniteShares YieldBOOST BABA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.85 и -60.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.85
- Open
- 9.86
- Bid
- 9.82
- Ask
- 10.12
- Low
- 9.82
- High
- 9.86
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -0.51%
- 6-месячное изменение
- -33.06%
- Годовое изменение
- -60.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%