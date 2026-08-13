BBYY: GraniteShares YieldBOOST BABA ETF
今日BBYY汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点9.82和高点9.86进行交易。
关注GraniteShares YieldBOOST BABA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BBYY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST BABA ETF股票今天的定价为9.82。它在9.82 - 9.86范围内交易，昨天的收盘价为9.85，交易量达到7。BBYY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBOOST BABA ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBOOST BABA ETF目前的价值为9.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.42%和USD。实时查看图表以跟踪BBYY走势。
如何购买BBYY股票？
您可以以9.82的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST BABA ETF股票。订单通常设置在9.82或10.12附近，而7和-0.41%显示市场活动。立即关注BBYY的实时图表更新。
如何投资BBYY股票？
投资GraniteShares YieldBOOST BABA ETF需要考虑年度范围9.48 - 25.02和当前价格9.82。许多人在以9.82或10.12下订单之前，会比较-0.51%和。实时查看BBYY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBOOST BABA ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST BABA ETF的最高价格是25.02。在9.48 - 25.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST BABA ETF的绩效。
GraniteShares YieldBOOST BABA ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST BABA ETF（BBYY）的最低价格为9.48。将其与当前的9.82和9.48 - 25.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBYY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBOOST BABA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.85和-60.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.85
- 开盘价
- 9.86
- 卖价
- 9.82
- 买价
- 10.12
- 最低价
- 9.82
- 最高价
- 9.86
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- -0.51%
- 6个月变化
- -33.06%
- 年变化
- -60.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%