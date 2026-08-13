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BBYY: GraniteShares YieldBOOST BABA ETF

9.82 USD 0.03 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BBYY汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点9.82和高点9.86进行交易。

关注GraniteShares YieldBOOST BABA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BBYY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST BABA ETF股票今天的定价为9.82。它在9.82 - 9.86范围内交易，昨天的收盘价为9.85，交易量达到7。BBYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST BABA ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBOOST BABA ETF目前的价值为9.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.42%和USD。实时查看图表以跟踪BBYY走势。

如何购买BBYY股票？

您可以以9.82的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST BABA ETF股票。订单通常设置在9.82或10.12附近，而7和-0.41%显示市场活动。立即关注BBYY的实时图表更新。

如何投资BBYY股票？

投资GraniteShares YieldBOOST BABA ETF需要考虑年度范围9.48 - 25.02和当前价格9.82。许多人在以9.82或10.12下订单之前，会比较-0.51%和。实时查看BBYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST BABA ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST BABA ETF的最高价格是25.02。在9.48 - 25.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST BABA ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST BABA ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST BABA ETF（BBYY）的最低价格为9.48。将其与当前的9.82和9.48 - 25.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBYY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBOOST BABA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.85和-60.42%中可见。

日范围
9.82 9.86
年范围
9.48 25.02
前一天收盘价
9.85
开盘价
9.86
卖价
9.82
买价
10.12
最低价
9.82
最高价
9.86
交易量
7
日变化
-0.30%
月变化
-0.51%
6个月变化
-33.06%
年变化
-60.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%