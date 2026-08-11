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BBCQ: Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A
Курс BBCQ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.18, а максимальная — 10.20.
Следите за динамикой Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBCQ сегодня?
Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A (BBCQ) сегодня оценивается на уровне 10.18. Инструмент торгуется в пределах 10.18 - 10.20, вчерашнее закрытие составило 10.17, а торговый объем достиг 910. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBCQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A?
Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A в настоящее время оценивается в 10.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.31% и USD. Отслеживайте движения BBCQ на графике в реальном времени.
Как купить акции BBCQ?
Вы можете купить акции Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A (BBCQ) по текущей цене 10.18. Ордера обычно размещаются около 10.18 или 10.48, тогда как 910 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBCQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBCQ?
Инвестирование в Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A предполагает учет годового диапазона 9.91 - 11.26 и текущей цены 10.18. Многие сравнивают -0.10% и 2.62% перед размещением ордеров на 10.18 или 10.48. Изучайте ежедневные изменения цены BBCQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A?
Самая высокая цена Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A (BBCQ) за последний год составила 11.26. Акции заметно колебались в пределах 9.91 - 11.26, сравнение с 10.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A?
Самая низкая цена Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A (BBCQ) за год составила 9.91. Сравнение с текущими 10.18 и 9.91 - 11.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBCQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBCQ?
В прошлом Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.17 и 2.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.17
- Open
- 10.20
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Low
- 10.18
- High
- 10.20
- Объем
- 910
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- 2.62%
- Годовое изменение
- 2.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%