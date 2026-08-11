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BBCQ: Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A

10.18 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BBCQ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.18, а максимальная — 10.20.

Следите за динамикой Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBCQ сегодня?

Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A (BBCQ) сегодня оценивается на уровне 10.18. Инструмент торгуется в пределах 10.18 - 10.20, вчерашнее закрытие составило 10.17, а торговый объем достиг 910. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBCQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A?

Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A в настоящее время оценивается в 10.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.31% и USD. Отслеживайте движения BBCQ на графике в реальном времени.

Как купить акции BBCQ?

Вы можете купить акции Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A (BBCQ) по текущей цене 10.18. Ордера обычно размещаются около 10.18 или 10.48, тогда как 910 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBCQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBCQ?

Инвестирование в Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A предполагает учет годового диапазона 9.91 - 11.26 и текущей цены 10.18. Многие сравнивают -0.10% и 2.62% перед размещением ордеров на 10.18 или 10.48. Изучайте ежедневные изменения цены BBCQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A?

Самая высокая цена Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A (BBCQ) за последний год составила 11.26. Акции заметно колебались в пределах 9.91 - 11.26, сравнение с 10.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A?

Самая низкая цена Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A (BBCQ) за год составила 9.91. Сравнение с текущими 10.18 и 9.91 - 11.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBCQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBCQ?

В прошлом Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.17 и 2.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.18 10.20
Годовой диапазон
9.91 11.26
Предыдущее закрытие
10.17
Open
10.20
Bid
10.18
Ask
10.48
Low
10.18
High
10.20
Объем
910
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
2.62%
Годовое изменение
2.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%