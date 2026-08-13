BBCQ: Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A
今日BBCQ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.17和高点10.19进行交易。
关注Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BBCQ股票今天的价格是多少？
Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A股票今天的定价为10.18。它在10.17 - 10.19范围内交易，昨天的收盘价为10.18，交易量达到285。BBCQ的实时价格图表显示了这些更新。
Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A股票是否支付股息？
Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A目前的价值为10.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.31%和USD。实时查看图表以跟踪BBCQ走势。
如何购买BBCQ股票？
您可以以10.18的当前价格购买Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A股票。订单通常设置在10.18或10.48附近，而285和-0.10%显示市场活动。立即关注BBCQ的实时图表更新。
如何投资BBCQ股票？
投资Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A需要考虑年度范围9.91 - 11.26和当前价格10.18。许多人在以10.18或10.48下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看BBCQ价格图表，了解每日变化。
Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A的最高价格是11.26。在9.91 - 11.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A的绩效。
Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A股票的最低价格是多少？
Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A（BBCQ）的最低价格为9.91。将其与当前的10.18和9.91 - 11.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBCQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBCQ股票是什么时候拆分的？
Bleichroeder Acquisition Corp II - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.18和2.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.18
- 开盘价
- 10.19
- 卖价
- 10.18
- 买价
- 10.48
- 最低价
- 10.17
- 最高价
- 10.19
- 交易量
- 285
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.10%
- 6个月变化
- 2.62%
- 年变化
- 2.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%