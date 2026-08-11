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BASV: BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF
Курс BASV за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.08, а максимальная — 32.09.
Следите за динамикой BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BASV сегодня?
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF (BASV) сегодня оценивается на уровне 32.09. Инструмент торгуется в пределах 32.08 - 32.09, вчерашнее закрытие составило 32.02, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BASV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF?
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF в настоящее время оценивается в 32.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.65% и USD. Отслеживайте движения BASV на графике в реальном времени.
Как купить акции BASV?
Вы можете купить акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF (BASV) по текущей цене 32.09. Ордера обычно размещаются около 32.09 или 32.39, тогда как 3 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BASV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BASV?
Инвестирование в BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF предполагает учет годового диапазона 26.28 - 32.21 и текущей цены 32.09. Многие сравнивают 1.91% и 13.15% перед размещением ордеров на 32.09 или 32.39. Изучайте ежедневные изменения цены BASV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF?
Самая высокая цена BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF (BASV) за последний год составила 32.21. Акции заметно колебались в пределах 26.28 - 32.21, сравнение с 32.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF?
Самая низкая цена BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF (BASV) за год составила 26.28. Сравнение с текущими 32.09 и 26.28 - 32.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BASV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BASV?
В прошлом BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.02 и 19.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.02
- Open
- 32.08
- Bid
- 32.09
- Ask
- 32.39
- Low
- 32.08
- High
- 32.09
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 1.91%
- 6-месячное изменение
- 13.15%
- Годовое изменение
- 19.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%