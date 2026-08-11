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BASV: BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF

32.09 USD 0.07 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BASV за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.08, а максимальная — 32.09.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BASV сегодня?

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF (BASV) сегодня оценивается на уровне 32.09. Инструмент торгуется в пределах 32.08 - 32.09, вчерашнее закрытие составило 32.02, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BASV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF?

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF в настоящее время оценивается в 32.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.65% и USD. Отслеживайте движения BASV на графике в реальном времени.

Как купить акции BASV?

Вы можете купить акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF (BASV) по текущей цене 32.09. Ордера обычно размещаются около 32.09 или 32.39, тогда как 3 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BASV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BASV?

Инвестирование в BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF предполагает учет годового диапазона 26.28 - 32.21 и текущей цены 32.09. Многие сравнивают 1.91% и 13.15% перед размещением ордеров на 32.09 или 32.39. Изучайте ежедневные изменения цены BASV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF?

Самая высокая цена BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF (BASV) за последний год составила 32.21. Акции заметно колебались в пределах 26.28 - 32.21, сравнение с 32.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF?

Самая низкая цена BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF (BASV) за год составила 26.28. Сравнение с текущими 32.09 и 26.28 - 32.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BASV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BASV?

В прошлом BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.02 и 19.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.08 32.09
Годовой диапазон
26.28 32.21
Предыдущее закрытие
32.02
Open
32.08
Bid
32.09
Ask
32.39
Low
32.08
High
32.09
Объем
3
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
1.91%
6-месячное изменение
13.15%
Годовое изменение
19.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%