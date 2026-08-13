BASV: BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF
今日BASV汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点32.11和高点32.13进行交易。
关注BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
BASV股票今天的价格是多少？
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票今天的定价为32.13。它在32.11 - 32.13范围内交易，昨天的收盘价为32.09，交易量达到2。BASV的实时价格图表显示了这些更新。
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票是否支付股息？
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF目前的价值为32.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.80%和USD。实时查看图表以跟踪BASV走势。
如何购买BASV股票？
您可以以32.13的当前价格购买BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票。订单通常设置在32.13或32.43附近，而2和0.06%显示市场活动。立即关注BASV的实时图表更新。
如何投资BASV股票？
投资BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF需要考虑年度范围26.28 - 32.21和当前价格32.13。许多人在以32.13或32.43下订单之前，会比较2.03%和。实时查看BASV价格图表，了解每日变化。
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF的最高价格是32.21。在26.28 - 32.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF的绩效。
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票的最低价格是多少？
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF（BASV）的最低价格为26.28。将其与当前的32.13和26.28 - 32.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BASV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BASV股票是什么时候拆分的？
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.09和19.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.09
- 开盘价
- 32.11
- 卖价
- 32.13
- 买价
- 32.43
- 最低价
- 32.11
- 最高价
- 32.13
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 2.03%
- 6个月变化
- 13.29%
- 年变化
- 19.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%