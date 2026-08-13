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BASV: BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF

32.13 USD 0.04 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BASV汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点32.11和高点32.13进行交易。

关注BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BASV股票今天的价格是多少？

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票今天的定价为32.13。它在32.11 - 32.13范围内交易，昨天的收盘价为32.09，交易量达到2。BASV的实时价格图表显示了这些更新。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票是否支付股息？

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF目前的价值为32.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.80%和USD。实时查看图表以跟踪BASV走势。

如何购买BASV股票？

您可以以32.13的当前价格购买BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票。订单通常设置在32.13或32.43附近，而2和0.06%显示市场活动。立即关注BASV的实时图表更新。

如何投资BASV股票？

投资BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF需要考虑年度范围26.28 - 32.21和当前价格32.13。许多人在以32.13或32.43下订单之前，会比较2.03%和。实时查看BASV价格图表，了解每日变化。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF的最高价格是32.21。在26.28 - 32.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF的绩效。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票的最低价格是多少？

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF（BASV）的最低价格为26.28。将其与当前的32.13和26.28 - 32.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BASV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BASV股票是什么时候拆分的？

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.09和19.80%中可见。

日范围
32.11 32.13
年范围
26.28 32.21
前一天收盘价
32.09
开盘价
32.11
卖价
32.13
买价
32.43
最低价
32.11
最高价
32.13
交易量
2
日变化
0.12%
月变化
2.03%
6个月变化
13.29%
年变化
19.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%