BASV股票今天的价格是多少？ BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票今天的定价为32.13。它在32.11 - 32.13范围内交易，昨天的收盘价为32.09，交易量达到2。BASV的实时价格图表显示了这些更新。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票是否支付股息？ BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF目前的价值为32.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.80%和USD。实时查看图表以跟踪BASV走势。

如何购买BASV股票？ 您可以以32.13的当前价格购买BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票。订单通常设置在32.13或32.43附近，而2和0.06%显示市场活动。立即关注BASV的实时图表更新。

如何投资BASV股票？ 投资BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF需要考虑年度范围26.28 - 32.21和当前价格32.13。许多人在以32.13或32.43下订单之前，会比较2.03%和。实时查看BASV价格图表，了解每日变化。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF的最高价格是32.21。在26.28 - 32.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF的绩效。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF股票的最低价格是多少？ BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF（BASV）的最低价格为26.28。将其与当前的32.13和26.28 - 32.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BASV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。