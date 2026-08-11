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BAI: iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
Курс BAI за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.22, а максимальная — 45.07.
Следите за динамикой iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAI сегодня?
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) сегодня оценивается на уровне 44.24. Инструмент торгуется в пределах 44.22 - 45.07, вчерашнее закрытие составило 44.57, а торговый объем достиг 2666. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF?
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF в настоящее время оценивается в 44.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.91% и USD. Отслеживайте движения BAI на графике в реальном времени.
Как купить акции BAI?
Вы можете купить акции iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) по текущей цене 44.24. Ордера обычно размещаются около 44.24 или 44.54, тогда как 2666 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAI?
Инвестирование в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF предполагает учет годового диапазона 30.37 - 54.45 и текущей цены 44.24. Многие сравнивают 8.35% и 29.32% перед размещением ордеров на 44.24 или 44.54. Изучайте ежедневные изменения цены BAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF?
Самая высокая цена iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) за последний год составила 54.45. Акции заметно колебались в пределах 30.37 - 54.45, сравнение с 44.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF?
Самая низкая цена iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) за год составила 30.37. Сравнение с текущими 44.24 и 30.37 - 54.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAI?
В прошлом iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.57 и 44.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.57
- Open
- 44.59
- Bid
- 44.24
- Ask
- 44.54
- Low
- 44.22
- High
- 45.07
- Объем
- 2.666 K
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 8.35%
- 6-месячное изменение
- 29.32%
- Годовое изменение
- 44.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%