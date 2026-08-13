BAI: iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
今日BAI汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点44.11和高点44.68进行交易。
关注iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BAI股票今天的价格是多少？
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF股票今天的定价为44.41。它在44.11 - 44.68范围内交易，昨天的收盘价为44.24，交易量达到3067。BAI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF股票是否支付股息？
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF目前的价值为44.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.46%和USD。实时查看图表以跟踪BAI走势。
如何购买BAI股票？
您可以以44.41的当前价格购买iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF股票。订单通常设置在44.41或44.71附近，而3067和-0.60%显示市场活动。立即关注BAI的实时图表更新。
如何投资BAI股票？
投资iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF需要考虑年度范围30.37 - 54.45和当前价格44.41。许多人在以44.41或44.71下订单之前，会比较8.77%和。实时查看BAI价格图表，了解每日变化。
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF的最高价格是54.45。在30.37 - 54.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF的绩效。
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF（BAI）的最低价格为30.37。将其与当前的44.41和30.37 - 54.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BAI股票是什么时候拆分的？
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.24和45.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.24
- 开盘价
- 44.68
- 卖价
- 44.41
- 买价
- 44.71
- 最低价
- 44.11
- 最高价
- 44.68
- 交易量
- 3.067 K
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 8.77%
- 6个月变化
- 29.82%
- 年变化
- 45.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%