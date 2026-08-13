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BAI: iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

44.41 USD 0.17 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BAI汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点44.11和高点44.68进行交易。

关注iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BAI股票今天的价格是多少？

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF股票今天的定价为44.41。它在44.11 - 44.68范围内交易，昨天的收盘价为44.24，交易量达到3067。BAI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF股票是否支付股息？

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF目前的价值为44.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.46%和USD。实时查看图表以跟踪BAI走势。

如何购买BAI股票？

您可以以44.41的当前价格购买iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF股票。订单通常设置在44.41或44.71附近，而3067和-0.60%显示市场活动。立即关注BAI的实时图表更新。

如何投资BAI股票？

投资iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF需要考虑年度范围30.37 - 54.45和当前价格44.41。许多人在以44.41或44.71下订单之前，会比较8.77%和。实时查看BAI价格图表，了解每日变化。

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF的最高价格是54.45。在30.37 - 54.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF的绩效。

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF（BAI）的最低价格为30.37。将其与当前的44.41和30.37 - 54.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAI股票是什么时候拆分的？

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.24和45.46%中可见。

日范围
44.11 44.68
年范围
30.37 54.45
前一天收盘价
44.24
开盘价
44.68
卖价
44.41
买价
44.71
最低价
44.11
最高价
44.68
交易量
3.067 K
日变化
0.38%
月变化
8.77%
6个月变化
29.82%
年变化
45.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%